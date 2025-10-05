Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care va avea parte de noroc DUBLU în săptămâna 6-12 octombrie 2025, în Horoscopul chinezesc

Zodia care va avea parte de noroc DUBLU în săptămâna 6-12 octombrie 2025, în Horoscopul chinezesc

05 oct. 2025, 23:48, HOROSCOP
Zodia care va avea parte de noroc DUBLU în săptămâna 6-12 octombrie 2025, în Horoscopul chinezesc

Săptămâna 6-12 octombrie va fi remarcabilă pentru o zodie, care va primi un bonus dublu din partea Universului. Unele zodii se vor bucura de avantaje financiare pe plan profesional (Tigru, Iepure, Dragon), iar altele se vor înfrunta cu tensiuni și epuizare.

Zodia anului, Șarpele, va primi o propunere interesantă și neașteptată, dar astrologii recomandă precauție, reflecție și răbdare.  Potrivit Playtech, Calul este zodia favorită a acestei săptămâni. Va avea noroc dublu pe plan financiar și în viața amoroasă.

„Reușite profesionale și o surpriză plăcută în dragoste îți aduc zâmbetul pe buze. Ai încredere în tine și bucură-te de recunoaștere – e meritul tău”, potrivit Horoscopului postat de Playtech.

Ce alte zodii vor avea parte de o săptămână bună

Și pentru Mistreț vine o perioadă măreață și prosperă.

„O oportunitate financiară va apărea la mijlocul săptămânii. În dragoste, atmosfera e caldă și plină de gesturi frumoase”.

O altă zodie, Cocoșul, își va rezolva o problemă veche, ceea ce îl va determina să-și recapete încrederea.  Cu sinceritate, nativii își vor găsi cheia echilibrului în viața amoroasă. Sunt sfătuiți de astrologi să aibă grijă la sănătate, mai ales în dieta alimentară.

Zodiile care trebuie să fie precaute

Maimuța va fi zodia care trebuie să aibă grijă pe plan profesional. Va fi o săptămână obositoare pentru nativii acestei zodii.  Însă, creativitatea va fi de partea lor.

„Odihna este la fel de importantă ca performanța”.

Tigrii trebuie să nu fie impulsivi în luarea deciziilor, iar Dragonii trebuie să nu ia decizii sub presiune.

Sursa Foto: Profimedia

