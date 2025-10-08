Zodia care devine INAMICUL public numărul 1, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu

Săptămâna 6 – 12 octombrie 2025 este una „intensă” pentru toate zodiile. Astrologul Cristina Demetrescu avertizează că acest interval este marcat de prezența Lunii pline în constelația zodiacale Berbec. Din cauza acestui fenomen astrologic, curajul, inițiativa și dorința de schimbare vor fi stimulate.

Astrologul prevestește în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV că Racii vor „înota în ape tulburi”, iar Scorpionii vor deveni inamicul public numărul 1.

Horoscop Scorpion 6 – 12 octombrie 2025: Zodia care devine inamicul nr.1

Pentru că trei planete vor fi situate în semnul lor zodiacal, nativii vor fi în centrul atenției. Însă, nu va fi de bine, ci de rău. Pe plan profesional, săptămâna nu le va fi deloc una favorabilă. Se vor isca certuri și tensiuni la locul de muncă. Vor ajunge subiect de bârfă. Iar în viața amoroasă și în familie, vor apărea conflicte.

„Scorpionii sunt în centrul atenției, dar nu neapărat într-un mod confortabil, și s-ar putea să fie inamicul numărul 1 al săptămânii. Toată lumea îi arată cu degetul, s-ar putea ca nici ei să nu folosească energiile în favoarea lor și lumea să nu fie elogioasă cu ei”.

Astroloaga îi îndeamnă pe Scorpioni să se înarmeze cu răbdare, cu foarte multă răbdare. Trebuie să-și gestioneze conflictele cu calm și rațiune. Lumea nu va fi prietenoasă cu ei în perioada următoare.

„Chiar și cei care își fac treaba, se țin de lucru, dar asta nu înseamnă că își fac și prieteni atunci când lucrează”, a spus Cristina Demetrescu.

Horoscop Rac 6- 12 octombrie 2025: Ape tulburi

Pentru Raci, „apele sunt învolburate”, atenționează Cristina Demetrescu. Neptun va fi retrograd, generând îndoieli. Mercur intră în Scorpion, intensificând gândirea analitică și intuiția, iar comunicarea devine mai suspicioasă. Cu Luna care intră în Berbec, proiectele noi ar putea fi favorizate.

Pe de altă parte, Racii s-ar putea panica. Sarcinile de la locul de muncă și tensiunile din dragoste i-ar putea copleși. Cei singuri și mai ales cei care au experimentat despărțiri ar putea experimenta emoții profunde, regrete, amintiri și depresie. Iar cei cuplați vor ocoli cu greu certurile. Pe de altă parte, există și o veste bună: vor păși pe noi țărmuri, vor explora mări neexplorate. Poate că marea ascunde pericole și provocări, dar și oportunități, inclusiv comori ascunse.

„Vorbim de foarte multe planete grele în semne de apă, astfel că acești nativi pot ajunge la panică. Aceste ape cumva amestecă perioadele emoționale din viața Racului și scoate la suprafață ape noi, izvoare de apă pură, idei, lucruri la care nu s-ar fi gândit. Și aici e vorba despre instinctul de supraviețuire.”

Autorul recomandă: Ce zodie va avea noroc în bani și dragoste. Nativii cărora le va merge bine în perioada următoare