Zodia pe care o paște DIVORȚUL pe final de 2025, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu

Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile pentru a doua jumătate a anului 2025, perioadă care vine cu schimbări importante, oportunități financiare, dar și provocări în plan personal pentru mai multe zodii. În cazul unor nativi, este vorba chiar de un divorț.

Potrivit acesteia, Fecioarele trebuie să fie atente la viața de cuplu, pentru că axa Fecioară-Pești poate aduce presiuni în relații sau căsătorie, generând chiar suferință.

Acești nativi sunt sfătuiți să își regleze conturile și să ajungă la un deznodământ, ceea ce ar putea însemna și despărțirea de anumite persoane, potrivit romania.fm. Evident, este vorba de divorț, în cazul celor căsătoriți.