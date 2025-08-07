Prima pagină » HOROSCOP » ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă pentru Bivoli ș una plină de surprize pentru Oaie, iar Tigrul va fi dezamăgit

ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă pentru Bivoli ș una plină de surprize pentru Oaie, iar Tigrul va fi dezamăgit

07 aug. 2025, 19:17, HOROSCOP
ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă pentru Bivoli ș una plină de surprize pentru Oaie, iar Tigrul va fi dezamăgit
FOTO - Caracter ilustrativ

Zodiacu chinezesc pentru vineri, 8 august 2025, aduce niște răspunsuri importante pentru Dragoni, Calul ar trebui să fie mai atent la oameni, iar Maimuța să nu ia decizii pripite.

De asemenea, se anunță o reușită importantă pentru Șobolan, iar Cocoșul trebuie să fie atent la bani, potrivit Fanatik.

Șobolan

Nativii din această zodie vor bifa o reușită importantă pe plan personal, la final de săptămână, iar dacă planificau să cumpere ceva sau chiar să își schimbe locuința, acum astrele se aliniază pentru ei.

Bivol

Pregătiți-vă pentru o zi solicitantă, în care toată lumea vrea ceva de la voi. Înarmați-vă cu răbdare și evitați să reacționați acid, chiar dacă lucrurile nu merg cum așa cum vă doriți.

Tigru

O persoană dragă o să îi dezamăgească pe acești nativi. Poate fi vorba despre partenerul ori partenera ta sau chiar despre un prieten apropiat. Trebuie să ia totul ca pe o lecție de viață și să meargă înainte.

Iepure

E ziua lor norocoasă, când vine vorba de oportunități și chiar și bani. Au șansa să primească niște bonusuri de la muncă sau chiar să se bucure de unele avantaje interesante.

Dragon

Acești nativi primesc niște răspunsuri importante la niște chestiuni care i-au tot măcinat în ultima vreme. În sfârșit, pot respira ușor și se pot bucura la maximum de weekend.

Șarpe

Șerpii primesc o oportunitate pe plan profesional, la final de săptămână. Astfle, au la dispoziție tot weekend-ul pentru a lua o decizie, însă nu trebuie să ezite foarte mult, pentru că unele șanse se pot pierde.

Cal

Astrele îți recomandă să fii mai atent la oameni, în special atunci când discuți chestiuni personale, deoarece riști să ajungi în niște situații nu tocmai confortabile pentru că ești prea deschis.

Oaie

O zi de vineri plină de surprize pentru acești nativi, mai ales că cineva se gândește la tine și o să vrea să îți facă ziua mai frumoasă. Așadar, îi așteaptă momente intense, poate chiar și niște cadouri.

Maimuță

Evită să iei decizii pripite, dacă ești născut în această zodie. Mai bine cere sfatul unei persoane cu mai multă experiență pentru că o să te ajute mai mult decât ai crede, dacă te simți pierdut.

Cocoș

Potrivit zodiacului chinezesc, ar fi bine să fii atent la bani și evită cheltuielile impulsive pentru că urmează o perioadă destul de fragilă pe plan financiar pentru tine.

Câine

Tensiuni în relația de cuplu, la final de săptămână. Comunică deschis cu partenerul tău, ca să puteți găsi o cale de mijloc. Totodată, evită reacțiile acide.

Mistreț

Apar niște probleme de care trebuie ții cont, pe plan profesional. Dacă ai amânat anumite sarcini, iată că acum volumul de muncă va fi unul mai mare și poate chiar și mai strict.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Mediafax
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Funeraliile lui Ion Iliescu au costat mii de euro. Iată ce conțineau pachetele cu pomană
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Evz.ro
Ion Iliescu, la Antipa. Gafa anului la moartea fostului președinte
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Ce au aflat cercetătorii după ce au readus la viață genomul gripei spaniole?