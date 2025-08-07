ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă pentru Bivoli ș una plină de surprize pentru Oaie, iar Tigrul va fi dezamăgit

Zodiacu chinezesc pentru vineri, 8 august 2025, aduce niște răspunsuri importante pentru Dragoni, Calul ar trebui să fie mai atent la oameni, iar Maimuța să nu ia decizii pripite.

De asemenea, se anunță o reușită importantă pentru Șobolan, iar Cocoșul trebuie să fie atent la bani, potrivit Fanatik.

Șobolan

Nativii din această zodie vor bifa o reușită importantă pe plan personal, la final de săptămână, iar dacă planificau să cumpere ceva sau chiar să își schimbe locuința, acum astrele se aliniază pentru ei.

Bivol

Pregătiți-vă pentru o zi solicitantă, în care toată lumea vrea ceva de la voi. Înarmați-vă cu răbdare și evitați să reacționați acid, chiar dacă lucrurile nu merg cum așa cum vă doriți.

Tigru

O persoană dragă o să îi dezamăgească pe acești nativi. Poate fi vorba despre partenerul ori partenera ta sau chiar despre un prieten apropiat. Trebuie să ia totul ca pe o lecție de viață și să meargă înainte.

Iepure

E ziua lor norocoasă, când vine vorba de oportunități și chiar și bani. Au șansa să primească niște bonusuri de la muncă sau chiar să se bucure de unele avantaje interesante.

Dragon

Acești nativi primesc niște răspunsuri importante la niște chestiuni care i-au tot măcinat în ultima vreme. În sfârșit, pot respira ușor și se pot bucura la maximum de weekend.

Șarpe

Șerpii primesc o oportunitate pe plan profesional, la final de săptămână. Astfle, au la dispoziție tot weekend-ul pentru a lua o decizie, însă nu trebuie să ezite foarte mult, pentru că unele șanse se pot pierde.

Cal

Astrele îți recomandă să fii mai atent la oameni, în special atunci când discuți chestiuni personale, deoarece riști să ajungi în niște situații nu tocmai confortabile pentru că ești prea deschis.

Oaie

O zi de vineri plină de surprize pentru acești nativi, mai ales că cineva se gândește la tine și o să vrea să îți facă ziua mai frumoasă. Așadar, îi așteaptă momente intense, poate chiar și niște cadouri.

Maimuță

Evită să iei decizii pripite, dacă ești născut în această zodie. Mai bine cere sfatul unei persoane cu mai multă experiență pentru că o să te ajute mai mult decât ai crede, dacă te simți pierdut.

Cocoș

Potrivit zodiacului chinezesc, ar fi bine să fii atent la bani și evită cheltuielile impulsive pentru că urmează o perioadă destul de fragilă pe plan financiar pentru tine.

Câine

Tensiuni în relația de cuplu, la final de săptămână. Comunică deschis cu partenerul tău, ca să puteți găsi o cale de mijloc. Totodată, evită reacțiile acide.

Mistreț

Apar niște probleme de care trebuie ții cont, pe plan profesional. Dacă ai amânat anumite sarcini, iată că acum volumul de muncă va fi unul mai mare și poate chiar și mai strict.

