Moneda iraniană s-a depreciat atât de mult în ultima perioadă încât un dolar a ajuns să echivaleze cu 3 milioane de riali, în contextul în care economia Iranului se află în mare dificultate din cauza războiului cu Statele Unite și Israel.

O imagine tristă a situației economice din Iran este oferită de Al Arabiya, care a publicat pe rețelele sociale clipuri cu cumpărători care vin cu teancuri de bancnote în magazine pe care le cântăresc în loc să le numere.

În acest videoclip, un iranian plătește cu 19 teancuri de bancnote o simplă pungă cu legume. Într-un alt clip devenit viral, peste 2,1 kilograme de bancnote, echivalentul a 2,7 dolari, au fost necesare pentru a cumpăra o pungă de roșii, brânză și o gumă de mestecat.

Pe piața liberă din Teheran, fiecare dolar american se vindea cu aproximativ 1,15 milioane de riali acum un an și cu aproximativ 2,6 milioane săptămâna trecută. În urmă cu nouă ani, cu puțin timp înainte ca Donald Trump să abandoneze unilateral acordul nuclear încheiat de Iran cu puterile mondiale în 2015, cursul era mai mic de 40.000 de riali.

Cea mai recentă depreciere vine pe fondul războiului lansat pe 28 februarie, a noilor sancțiuni impuse de Trezoreria SUA prin operațiunea „Economic Outcast”, dar și a blocadei americane din Strâmtoarea Ormuz, care a sugrumat exportul de petrol al Iranului.

Într-o declarație acordată sâmbătă televiziunii de stat, șeful băncii centrale a Iranului a recunoscut că criza valutară, cauzată atât de probleme economice, cât și de provocări politice, a zdruncinat piața.

O altă cauză a inflației galopante este cauzată de tipărirea excesivă de bani din cauza deficitelor bugetare, a declarat analistul economic Ashkan Bahrami din Teheran.

„Având în vedere nivelul ridicat actual al inflației pentru toate mărfurile, acest nou nivel scăzut al cursului rialului nu a fost neașteptat”, a spus Bahrami. Un nou minim de 4 milioane de riali pentru un dolar american nu ar fi un scenariu improbabil până la sfârșitul lunii martie 2027, a spus el.

Datele Centrului Statistic al Iranului pentru luna octombrie au indicat o inflație de 88,7% față de anul precedent, precum și o inflație medie pe 12 luni de 76,8%. Bunurile esențiale au înregistrat o inflație de trei cifre în ultimele luni, inflația alimentelor depășind 113% față de anul precedent în octombrie.

Bahrami a spus că singurul lucru care ar putea oferi o îmbunătățire economică bruscă pe termen scurt ar fi un alt acord cu SUA, precum memorandumul de înțelegere semnat în iunie, care a pus capăt temporar luptelor.