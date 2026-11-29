George Simion a transmis un mesaj de felicitare pentru Santiago Abascal, liderul partidului spaniol Vox, după rezultatul obținut de formațiunea naționalistă la alegerile parlamentare anticipate din Spania, desfășurate duminică, 29 noiembrie. Liderul AUR i-a transmis că a făcut istorie și a afirmat că, datorită efortului său, Spania va deveni o țară mai bună.

„Felicitări, Santiago Abascal! Mulțumesc pentru efortul tău extraordinar, Spania va fi o țară mai bună. Astăzi ai făcut istorie!”, a scris George Simion într-o postare publicată pe platforma X.

Mesajul a fost însoțit de o fotografie în care liderul AUR apare alături de Santiago Abascal, cei doi salutându-se printr-o strângere de mână.

„Adevărul, bunul simț și libertatea au triumfat astăzi în Spania 🇪🇸. Felicitări imense PP și Vox, care au învins cu tărie regimul corupt și pro-migrație al lui Pedro Sánchez!”, se arată într-o postare anterioară a liderului AUR pe X.

După numărătoarea finală a buletinelor de vot, partidul de dreapta PP, condus de Alberto Núñez Feijóo, și partidul de extremă dreapta Vox, condus de Santiago Abascal, urmează să formeze noul guvern al Spaniei.

PP ocupă primul loc în clasamentul electoral cu un total de 134 de mandate, în timp ce partidul actualului premier Pedro Sanchez se plasează pe locul doi, cu un total de 115 mandate. Locul trei este ocupat de Vox, care la aceste alegeri a obținut o dublă victorie. Cu cele 51 de mandate obținute, nu doar că vor reuși să intre în guvern alături de PP, dar au obținut cu 19 mandate mai mult decât la alegerile precedente din 2023.

Vox și-a consolidat baza electorală și a atras susținători din rândul tinerilor, muncitorilor și al fermierilor.

O coaliție între Partidul Popular și Vox marchează întoarcerea extremei drepte în guvernul național al Spaniei pentru prima dată de la moartea dictatorului Francisco Franco în 1975 și de la revenirea țării la democrație.

Încă de la primele alegeri libere de după Franco și adoptarea Constituției democratice în 1978, guvernele centrale ale Spaniei au fost conduse exclusiv de forțe de centru-stânga (socialiștii – PSOE) sau de centru-dreapta (Partidul Popular – PP).

Partidul Vox, fondat în 2013 de Santiago Abascal (fost membru al Partidului Popular), are șanse mari să ajungă la guvernare. Acesta a intrat pentru prima dată în Parlament în 2019 și până în prezent a rămas o formațiune politică marginală.