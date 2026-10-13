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Emisarii lui Trump speră că acordul privind motorina rusească îl va determina pe Putin să reia negocierile de pace

Emisarii lui Trump speră că acordul privind motorina rusească îl va determina pe Putin să reia negocierile de pace
Donald Trump | Foto - Mediafax
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Administrația americană speră că acordul prin care Rusia va putea exporta motorină către SUA și alte piețe va ajuta la reluarea negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Într-o întâlnire cu oficiali ucraineni, trimișii lui Donald Trump au spus că Vladimir Putin nu este pregătit să pună capăt războiului, iar acordul ar putea determina Moscova să revină la masa discuțiilor, potrivit unor surse citate de Reuters.

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SUA speră că acordul pentru motorină va schimba poziția Moscovei

Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, și Jared Kushner, ginerele președintelui american, s-au întâlnit vineri, la Miami, cu oficiali ucraineni. În cadrul discuțiilor, cei doi au explicat că acordul privind exporturile de motorină rusească ar putea contribui la reluarea negocierilor în trei, între SUA, Rusia și Ucraina, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu întâlnirea.

Două dintre surse au spus că Witkoff și Kushner le-au transmis ucrainenilor că președintele rus Vladimir Putin nu este pregătit să negocieze încheierea războiului, care durează de aproximativ patru ani și jumătate.

A treia sursă a declarat că reprezentanții americani au prezentat acordul drept o posibilă modalitate de a face Moscova mai deschisă la negocieri.

„Transmite un semnal că Trump este deschis să facă lucruri cu Rusia”, a explicat sursa, referindu-se la efectul pe care înțelegerea l-ar putea avea asupra poziției Kremlinului.

Potrivit unei persoane apropiate Kremlinului, acordul privind motorina ar putea fi „o modalitate de a readuce Rusia” la masa negocierilor.

Acordul privind motorina a stârnit critici în SUA

În baza înțelegerii anunțate săptămâna trecută, Rusia va furniza peste 2,25 milioane de barili de motorină pentru piețele din Statele Unite și din alte țări.

Acordul a provocat nemulțumiri în rândul unor membri ai Congresului american, care susțin că înțelegerea îi oferă Moscovei venituri pe care le poate folosi pentru a continua războiul, fără să o oblige să facă concesii pentru încheierea conflictului.

Luni, Donald Trump a apărat public decizia, pe care a descris-o drept „alegerea corectă pentru poporul american”.

Președintele SUA susține că acordul va contribui la reducerea prețurilor la energie. Costurile combustibililor reprezintă o problemă politică pentru Partidul Republican înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, care vor stabili controlul asupra Congresului.

Ucrainenii sunt sceptici față de strategia administrației Trump

Oficialii ucraineni care au participat la întâlnire și-au exprimat îndoielile privind abordarea americană, pe care o consideră o încercare de a determina Rusia să coopereze prin acorduri economice, potrivit persoanelor citate de Reuters.

Administrația Trump a încercat anterior să-l convingă pe Putin să accepte negocieri prin propuneri de relaxare a sancțiunilor și posibile acorduri privind exploatarea mineralelor. Niciuna dintre aceste inițiative nu a schimbat în mod semnificativ cerințele de bază ale Rusiei și nici nu a determinat Moscova să accepte un acord cuprinzător de încetare a focului.

O persoană apropiată Kremlinului a declarat că Putin va reveni la negocieri numai dacă Rusia va obține restul de 11% din Donbas pe care nu îl controlează încă. Potrivit acestei surse, liderul rus ar putea prezenta în țară cucerirea teritoriului drept o victorie.

Ucraina a transmis că nu va ceda alte teritorii Rusiei, dar a indicat că înghețarea conflictului pe actualele linii ale frontului ar putea constitui baza unui acord de pace.

Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Putin dorește să ajungă la o înțelegere pentru încheierea războiului, declarație pe care a reluat-o și sâmbătă. Oficialii ucraineni și europeni și-au exprimat însă îndoielile cu privire la disponibilitatea liderului rus de a opri în curând ofensiva militară.

SUA nu au amenințat că vor opri sprijinul militar pentru Ucraina

În timpul întâlnirii de la Miami, Kushner și Witkoff au amintit sprijinul oferit de Statele Unite Ucrainei, inclusiv ajutorul militar și informațiile furnizate forțelor ucrainene.

Potrivit surselor Reuters, reprezentanții americani nu au amenințat că vor opri acest sprijin dacă Kievul nu acceptă să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești.

La întâlnire au participat și oficiali europeni, iar reprezentanți ai Băncii Mondiale au luat parte de la distanță. Discuțiile au avut loc după ce Witkoff și Kushner au vizitat Moscova și Kievul în septembrie. La acel moment, Witkoff a declarat că întâlnirile au creat un „nou impuls” și că o nouă rundă de negocieri ar putea începe în curând.

O parte a discuțiilor de la Miami a fost dedicată reconstrucției Ucrainei și necesității ca autoritățile de la Kiev să prezinte planuri clare pentru investițiile în țară.

Oficialii ucraineni au plecat de la întâlnire fără să accepte în mod oficial nicio propunere, dar au transmis că ar fi dispuși să accepte un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice, cu condiția ca și Rusia să procedeze la fel.

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