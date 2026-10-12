Președintele american Donald Trump a venit luni cu o nouă justificare directă în fața criticilor aduse noului său acord comercial pentru motorină încheiat cu Rusia. Șeful statului american a precizat, în cadrul unei postări pe pagina de socializare Truth Social, că Uniunea Europeană a făcut în trecut afaceri similare cu Rusia în domeniul energetic pentru a-și apăra interesele.

Pe 9 octombrie, în urma unei convorbiri telefonice cu Vladimir Putin cu prilejul zilei de naștere a președintelui rus, Donald Trump a anunțat că a negociat direct cu acesta livrarea imediată a peste 300.000 de tone de motorină rusească pe piețele americane și globale, urmând ca volumele să crească din luna noiembrie. La ordinul lui Trump, Trezoreria SUA a emis o licență generală temporară care autorizează aceste livrări de motorină din Rusia cu scopul declarat de a reduce rapid prețurile la pompă pentru americani.

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„Uniunea Europeană a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energie, iar mass-media care promovează știri false nu vrea să se apropie de această poveste. Am făcut alegerea corectă pentru poporul american – ÎNTOTDEAUNA, AMERICA PE PRIMUL LOC!”, a scris Trump pe Truth Social.

Donald Trump se folosește de această afirmație pentru a sugera că, dacă europenii au finanțat masiv sectorul energetic rus în perioadele critice, decizia sa de a cumpăra motorină pentru a proteja consumatorii americani este pe deplin justificată.