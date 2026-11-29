Donald Trump a avut duminică o reacție tranșantă în fața jurnaliștilor în momentul în care a aflat că premierul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, a pierdut alegerile parlamentare anticipate.

Întors la Washington după minivacanța de Ziua Recunoștinței, președintele american nu cunoștea încă deznodământul scrutinului din Spania, însă vestea înfrângerii unuia dintre cei mai vocali critici europeni ai săi l-a luat prin surprindere în mod plăcut.

Fără menajamente diplomatice, Trump a catalogat rezultatul drept „o veste grozavă” și a precizat că Sánchez „a făcut o treabă groaznică” și „merită să piardă”.

„A pierdut? O, ăsta e un lucru bun. A făcut o treabă groaznică, merită să piardă. Stai puțin, Sanchez a pierdut, nu-i așa? O, asta e o veste grozavă”, a spus Trump aproape uimit de rezultatul alegerilor.

Alegerile parlamentare anticipate din Spania au pus capăt celor opt ani de guvernare ai lui Pedro Sanchez. Potrivit rezultatelor finale, Partidul Popular, de centru-dreapta, condus de Alberto Núñez Feijóo, s-a clasat pe primul loc cu un număr de 134 de mandate și urmează să formeze următorul guvern alături de formațiunea de extremă dreapta, Vox, care s-a plasat pe locul trei.

Scrutinul a fost convocat anticipat după ce parlamentul spaniol a respins măsurile propuse de guvernul Sánchez pentru gestionarea crizei locuințelor, pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții.

Reacția tranșantă a lui Donald Trump vine după o serie de conflicte diplomatice și politice majore între Washington și Madrid. Fractura majoră s-a produs atunci când guvernul condus de Sanchez a refuzat să permită forțelor americane să folosească bazele militare din Spania în conflictul dintre SUA, Israel și Iran.

De asemenea, Sanchez s-a opus constant cererii administrației americane de a crește ținta de cheltuieli pentru apărare în cadrul NATO la 5% din PIB.