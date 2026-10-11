Atenția internațională rămâne concentrată în alte părți ale lumii, cum ar fi Ucraina sau Iranul. În acest timp, Rusia își extinde discret prezența în Libia, avertizează o analiză publicată de The Washington Institute for Near East Policy. Libia rămâne o locație strategică. Oferă acces la resurse petroliere, baze militare și un port naval de mare adâncime în estul Mediteranei.

Dacă Moscova reușește să își consolideze poziția în Libia, Putin ar obține un avantaj indiscutabil. Ar avea în mânecă un as – un centru critic de unde să își proiecteze puterea în Orientul Mijlociu și pe flancul sudic al NATO.

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O astfel de creștere a infrastructurii, capacităților și prezenței Rusiei în Mediterana ar putea limita libertatea de manevră aeriană și maritimă a NATO în cazul unui conflict NATO-Rusia.

Extinderea dorită de Moscova în Libia ar putea submina eforturile SUA de a stabiliza și unifica țara fracturată.

Ar fi destructurați ani de eforturi internaționale pentru a ține la distanță teroriștii și competitorii strategici.

Putin s-a reorientat după căderea regimului Assad în 2024

După căderea regimului Assad în 2024, Rusia a început să transfere cantități mari de active militare de înaltă calitate din Siria în Libia.

Primele indicii ale planurilor sale au venit prin datele de urmărire a aeronavelor raportate în decembrie. Au arătat o creștere majoră a numărului de zboruri din Siria către Libia, notează Sabina Henneberg, autoarea analiezei.

Printre livrări s-au numărat „echipamente de apărare aeriană, inclusiv radare pentru sistemele de interceptare S-400 și S-300”. Este subliniată, astfel, intenția Moscovei de a desfășura active militare sofisticate în țară.

Rapoartele ulterioare au confirmat desfășurarea a cel puțin membri ai Corpului African paramilitar

Au mai fost livrate tancuri și alte echipamente militare grele.

Instalații rusești la 6 baze aeriene libiene

Potrivit Agenției Naționale de Informații Geospațiale din SUA, Moscova accelerează construcția de instalații rusești la șase baze aeriene libiene. Își desfășoară acolo forțele și mijloacele.

„Aceste mijloace includ radare de apărare aeriană, avioane de vânătoare MiG-29 și drone. Ar fi operate de personal rus, inclusiv personal al Corpului African.

Rapoartele indică, planuri rusești de a dezvolta portul Tobruk.

Portul ar oferi o instalație în ape adânci, capabilă să găzduiască nave mari de marină și nave de marfă.

Moscova a păstrat facilități militare în Tartus, în Siria. O prezență durabilă în Tobruk ar putea extinde capacitatea marinei ruse de a contesta operațiunile maritime ale NATO.

Bazele libiene au ajutat Kremlinul să direcționeze zboruri militare, arme și personal către alte locații din Africa – Burkina Faso, Mali și Niger.

SUA continuă să desfășoare un număr mic de forțe de antrenament și de atac în aceste zone, pentru a contracara amenințarea prioritară a Statului Islamic. Orice extindere a desfășurărilor rusești în apropiere prezintă riscuri multiple.

Compromiterea siguranței militarilor americani;

Creșterea probabilității ca armele rusești să cadă în mâinile teroriștilor.

Moscova tinde să sprijine regimurile africane care folosesc tactici contraproductive atunci când reprimă insurgențele islamiste. Astfel, contribuie la o radicalizare suplimentară și subminează obiectivele antiteroriste ale SUA”, avertizează autoarea analizei.

„Implicarea din ce în ce mai mare a Rusiei amenință să mențină țara divizată”

Sub îndrumarea trimisului american Massad Boulos, obiectivul principal al administrației Trump în Libia în ultimul an a fost unificarea instituțiilor economice, militare și politice ale GNU, cu sediul la Tripoli, și ale facțiunii lui Haftar din Benghazi. Scopul ar fi creșterea producției naționale de petrol.

Misiunea ONU de Sprijin în Libia (UNSMIL) a anunțat recent un acord care prevede organizarea de alegeri naționale în termen de doi ani, completând procesul condus de SUA.

„Implicarea din ce în ce mai mare a Rusiei amenință să mențină Libia divizată. Actorii din est și vest s-au opus acordului ONU. Moscova le-a alimentat opoziția.

Agenția sa de știri controlată de stat, RT Arabic, a promovat o narațiune a diviziunii pentru a justifica continuarea interferenței rusești,

Au fost publicate articole de respingere, la câteva minute după ce facțiunile libiene au emis plângeri sau contrainițiative împotriva propunerii UNSMIL.

Dacă acordul nu este semnat, problema ar putea fi predată

Rusia și-ar putea folosi puterea de veto pentru a zădărnici și mai mult eforturile de unificare”, scrie Sabina Henneberg.

Rusia se concentrează pe obiective mai largi în regiunea Sahel

Fără eforturi aliate active pentru a contracara tacticile dezbinatoare ale Moscovei, rezultatul va fi o Libie slabă și divizată intern.

„Libia ar rămâne o sursă de migrație în masă, criminalitate transnațională, terorism și alte probleme de profundă îngrijorare pentru Europa, Africa și Statele Unite.

Ca răspuns la aceste probleme, comunitatea internațională va trebui să investească mai multe resurse și atenție în tratarea a ceea ce se ridică la simptome, mai degrabă decât la cauze.

În tot acest timp, Rusia se concentrează pe obiectivele sale mai largi în regiunea Sahel – inclusiv eforturile de a submina NATO și Statele Unite.

În stadiul actual, Rusia este bine poziționată pentru a interveni în orice alegeri libiene (dacă acestea vor avea loc).

Ar putea desfășura campanii de dezinformare, pentru a alimenta valuri de migrație în sudul Europei și pentru a submina eforturile SUA de combatere a terorismului în Sahel și nu numai.

Câștigurile Moscovei în Libia ar putea, de asemenea, să îi permită să dezvolte alternative economice și energetice în regiune”, se mai arată în analiza publicată de The Washington Institute for Near East Policy.