Atenția internațională rămâne concentrată în alte părți ale lumii, cum ar fi Ucraina sau Iranul. În acest timp, Rusia își extinde discret prezența în Libia, avertizează o analiză publicată de The Washington Institute for Near East Policy. Libia rămâne o locație strategică. Oferă acces la resurse petroliere, baze militare și un port naval de mare adâncime în estul Mediteranei.
Dacă Moscova reușește să își consolideze poziția în Libia, Putin ar obține un avantaj indiscutabil. Ar avea în mânecă un as – un centru critic de unde să își proiecteze puterea în Orientul Mijlociu și pe flancul sudic al NATO.
După căderea regimului Assad în 2024, Rusia a început să transfere cantități mari de active militare de înaltă calitate din Siria în Libia.
Primele indicii ale planurilor sale au venit prin datele de urmărire a aeronavelor raportate în decembrie. Au arătat o creștere majoră a numărului de zboruri din Siria către Libia, notează Sabina Henneberg, autoarea analiezei.
Printre livrări s-au numărat „echipamente de apărare aeriană, inclusiv radare pentru sistemele de interceptare S-400 și S-300”. Este subliniată, astfel, intenția Moscovei de a desfășura active militare sofisticate în țară.
Potrivit Agenției Naționale de Informații Geospațiale din SUA, Moscova accelerează construcția de instalații rusești la șase baze aeriene libiene. Își desfășoară acolo forțele și mijloacele.
„Aceste mijloace includ radare de apărare aeriană, avioane de vânătoare MiG-29 și drone. Ar fi operate de personal rus, inclusiv personal al Corpului African.
Bazele libiene au ajutat Kremlinul să direcționeze zboruri militare, arme și personal către alte locații din Africa – Burkina Faso, Mali și Niger.
SUA continuă să desfășoare un număr mic de forțe de antrenament și de atac în aceste zone, pentru a contracara amenințarea prioritară a Statului Islamic. Orice extindere a desfășurărilor rusești în apropiere prezintă riscuri multiple.
Moscova tinde să sprijine regimurile africane care folosesc tactici contraproductive atunci când reprimă insurgențele islamiste. Astfel, contribuie la o radicalizare suplimentară și subminează obiectivele antiteroriste ale SUA”, avertizează autoarea analizei.
Sub îndrumarea trimisului american Massad Boulos, obiectivul principal al administrației Trump în Libia în ultimul an a fost unificarea instituțiilor economice, militare și politice ale GNU, cu sediul la Tripoli, și ale facțiunii lui Haftar din Benghazi. Scopul ar fi creșterea producției naționale de petrol.
Misiunea ONU de Sprijin în Libia (UNSMIL) a anunțat recent un acord care prevede organizarea de alegeri naționale în termen de doi ani, completând procesul condus de SUA.
„Implicarea din ce în ce mai mare a Rusiei amenință să mențină Libia divizată. Actorii din est și vest s-au opus acordului ONU. Moscova le-a alimentat opoziția.
Rusia și-ar putea folosi puterea de veto pentru a zădărnici și mai mult eforturile de unificare”, scrie Sabina Henneberg.
Fără eforturi aliate active pentru a contracara tacticile dezbinatoare ale Moscovei, rezultatul va fi o Libie slabă și divizată intern.
„Libia ar rămâne o sursă de migrație în masă, criminalitate transnațională, terorism și alte probleme de profundă îngrijorare pentru Europa, Africa și Statele Unite.
Ca răspuns la aceste probleme, comunitatea internațională va trebui să investească mai multe resurse și atenție în tratarea a ceea ce se ridică la simptome, mai degrabă decât la cauze.
În tot acest timp, Rusia se concentrează pe obiectivele sale mai largi în regiunea Sahel – inclusiv eforturile de a submina NATO și Statele Unite.
Câștigurile Moscovei în Libia ar putea, de asemenea, să îi permită să dezvolte alternative economice și energetice în regiune”, se mai arată în analiza publicată de The Washington Institute for Near East Policy.