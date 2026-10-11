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Masacru pe aeroportul din Riad, Arabia Saudită: 12 morți și 309 răniți după un atac Houthi. Trump amenință cu o intervenție militară împotriva grupării susținute de Iran

Atac asupra Aeroportului din Riad - Foto: X/@MarioNawfal
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Cel puțin 12 persoane au murit și 309 au fost rănite într-un atac al rebelilor Houthi asupra principalului aeroport din Arabia Saudită. Sute de zboruri au fost anulate, iar Donald Trump nu exclude o intervenție militară americană împotriva grupării susținute de Iran.

Un atac de amploare al rebelilor Houthi din Yemen a provocat moartea a cel puțin 12 persoane și rănirea altor 309 pe Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad, capitala Arabiei Saudite. Explozia produsă sâmbătă în terminalul de pasageri a declanșat haosul în unul dintre cele mai importante noduri aeriene din Orientul Mijlociu, determinând suspendarea temporară a operațiunilor și redirecționarea zborurilor, potrivit CNN.

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Autoritatea saudită pentru aviație civilă a anunțat duminică faptul că printre victimele decedate se numără patru cetățeni saudiți, doi rezidenți din Bangladesh și câte un rezident din Statele Unite, Egipt, Iordania, Siria, Palestina și Sudan.

Martorii au descris scene dramatice în interiorul aeroportului. Un pasager a povestit că a observat un obiect zburând pe cer, înainte ca o parte a tavanului din apropierea unei porți de îmbarcare să se prăbușească.

Un alt călător a relatat că a auzit o explozie puternică, după care a văzut mai multe persoane rănite întinse pe podeaua terminalului.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Echipajele de intervenție au transportat răniții către spitale cu ambulanțe și elicoptere. Potrivit unor surse familiarizate cu operațiunile de salvare, mai multe victime se aflau în stare critică.

Până duminică, aproximativ 580 de zboruri fuseseră anulate, conform datelor platformei Flightradar24. Statele Unite, Marea Britanie, Spania și Canada se numără printre țările care și-au avertizat cetățenii să evite aeroportul din Riad.

Trump ia în calcul atacuri SUA împotriva rebelilor Houthi

Comandamentul Forțelor Comune ale Coaliției conduse de Arabia Saudită a atribuit atacul grupării Houthi, susținută de Iran, confirmând că terminalul de pasageri a fost lovit și că printre victime se află atât călători, cât și angajați ai aeroportului.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Acesta a fost al treilea atac asupra aeroportului din această săptămână și cel mai sângeros incident de acest tip împotriva Arabiei Saudite din ultimii peste zece ani. Alte două atacuri provocaseră anterior moartea a patru persoane și avarierea gravă a unui avion comercial saudit.

După explozia de sâmbătă, șeful biroului de presă al grupării Houthi a anunțat pe platforma X că aeroportul a fost „închis” în urma operațiunii.

Gruparea a avertizat companiile aeriene să nu mai utilizeze spațiul aerian saudit, pe care l-a declarat zonă de operațiuni militare, după declanșarea unei noi ofensive împotriva sa în Yemen.

Atacul a provocat o reacție imediată la Washington. Președintele Donald Trump a anunțat că intenționează să discute cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman despre situația de securitate.

„Este îngrozitor”, a declarat Donald Trump.

Întrebat dacă Washingtonul ar putea participa la operațiunile militare saudite împotriva rebelilor Houthi, liderul american nu a exclus această posibilitate.

„S-ar putea. Vom analiza situația. Tocmai am aflat despre recentul atac, așa că vom lua o decizie. Acționăm foarte rapid”, a răspuns Trump.

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Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat moartea unui cetățean american și a condamnat atacul, denunțând o „disprețuire flagrantă față de viața civililor nevinovați”.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a condamnat la rândul său violențele, subliniind că „atacurile asupra civililor și a infrastructurii civile constituie o încălcare a dreptului internațional”.

Arabia Saudită, prinsă într-un nou război cu rebelii Houthi. Iranul, în centrul tensiunilor

Atacul asupra aeroportului din Riad are loc într-un moment în care războiul civil din Yemen s-a intensificat din nou, după mai mulți ani de relativă acalmie. Conflictul a reizbucnit în cursul verii, iar luptele au escaladat luna trecută, odată cu reluarea operațiunilor militare împotriva grupării Houthi.

Arabia Saudită încearcă de aproximativ 11 ani să limiteze amenințarea reprezentată de conflictul de la granița sa sudică, alternând intervențiile militare cu negocierile diplomatice.

După ani de confruntări directe cu rebelii, Riadul a încercat să obțină o soluție negociată, inclusiv prin reluarea dialogului cu Iranul, principalul susținător regional al grupării. Eforturile diplomatice nu au reușit însă să împiedice revenirea violențelor.

La sfârșitul anului trecut, Riadul a pus capăt parteneriatului de lungă durată cu Emiratele Arabe Unite, pe fondul divergențelor privind sprijinul acordat unor facțiuni rivale din Yemen. În același timp, autoritățile saudite s-au confruntat cu dificultăți în coordonarea grupărilor armate care luptă împotriva rebelilor Houthi, dar și cu incertitudini privind disponibilitatea administrației Trump de a interveni militar în sprijinul regatului.

În prezent, Arabia Saudită susține o nouă campanie militară desfășurată de partenerii săi yemeniți, sub denumirea „Yemen’s Dawn” („Zorii Yemenului”), operațiune care urmărește slăbirea pozițiilor grupării Houthi.

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