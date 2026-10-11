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Cine sunt rebelii Houthi, care au revendicat atacul sângeros de pe aeroportul din Riad. Ce legături au cu Iranul

Cine sunt rebelii Houthi, care au revendicat atacul sângeros de pe aeroportul din Riad. Ce legături au cu Iranul
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Atacul asupra aeroportului internațional King Khalid din Riad, Arabia Saudită, soldat cu 12 morți și 309 răniți, a readus în prim-plan mișcarea rebelă Houthi din Yemen, care se află în spatele loviturii. Mohammed al-Bukhaiti, un oficial de rang înalt al mișcării Houthi, susținută de Iran, a revendicat atacul și a declarat că acesta reprezintă o ripostă la bombardamentele saudite asupra Yemenului. Gruparea, cunoscută oficial sub numele de Ansar Allah, controlează o mare parte din nordul Yemenului și dispune de un arsenal de rachete și drone. Sprijiniți de Iran, houthiții sunt implicați de ani de zile într-un conflict cu Arabia Saudită, iar ofensiva recentă din regiune amenință atât securitatea statelor din Golf, cât și transportul maritim internațional.

Cine sunt houthiții și cum a apărut gruparea

Houthiții sunt o mișcare politico-militară și religioasă din nordul Yemenului, care își are originile în comunitatea zaidită, o ramură a islamului șiit. Gruparea este cunoscută oficial sub numele de Ansar Allah, care se traduce prin „Partizanii lui Dumnezeu”, și a apărut în anii 1990, relatează BBC.

Foto: BBC

Foto: BBC

Numele său provine de la Hussein al-Houthi, unul dintre fondatorii mișcării. După moartea acestuia, fratele său, Abdul Malik al-Houthi, a devenit liderul grupării și continuă să conducă organizația.

La începutul anilor 2000, houthiții au intrat în conflict cu guvernul președintelui Ali Abdullah Saleh, au cerut mai multă autonomie și au contestat marginalizarea comunității zaidite. Mișcarea s-a extins în anii următori, iar în 2014 a preluat controlul asupra capitalei Sanaa, profitând de instabilitatea politică din Yemen.

În 2015, Arabia Saudită a intervenit militar în sprijinul guvernului yemenit recunoscut internațional, încercând să îi îndepărteze pe rebeli de la putere.

După ani de lupte, bombardamente și negocieri, houthiții au rămas o forță militară și politică importantă. Gruparea controlează teritorii relativ restrânse în raport cu suprafața Yemenului, dar și zone dens populate, inclusiv capitala Sanaa.

Ce legături au houthiții cu Iranul

Houthiții fac parte din ceea ce Iranul numește „axa rezistenței”, o rețea de grupări și organizații din Orientul Mijlociu care se opun Israelului și influenței Statelor Unite în regiune. Din această rețea fac parte și Hezbollah din Liban și grupări armate palestiniene.

Iranul este acuzat de Arabia Saudită și de state occidentale că furnizează houthiților armament, tehnologie militară și instruire. Teheranul a negat în repetate rânduri acuzațiile privind transferurile de arme, afirmând că sprijinul său pentru mișcare este politic.

Legăturile cu Iranul sunt importante pentru înțelegerea conflictului regional, însă houthiții au propriile obiective politice și militare în Yemen și nu pot fi considerați doar un instrument al Teheranului.

De ce se luptă houthiții cu Arabia Saudită

Rivalitatea dintre houthiți și Arabia Saudită s-a intensificat după ce gruparea a preluat controlul asupra capitalei yemenite și a unor teritorii importante.

În 2015, Arabia Saudită a format o coaliție militară care a intervenit în Yemen pentru a sprijini guvernul recunoscut internațional. Campania militară nu a reușit să elimine gruparea, iar conflictul a provocat distrugeri masive și o criză umanitară de amploare.

În ultimele luni, houthiții au lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective saudite, inclusiv aeroporturi și infrastructură petrolieră. În paralel, forțele susținute de Riad au reluat operațiunile militare împotriva rebelilor în Yemen.

Escaladarea a ajuns la un nou nivel pe 10 octombrie, când aeroportul internațional King Khalid din Riad a fost lovit într-un atac soldat cu 12 morți și 309 răniți, potrivit autorităților saudite. Printre victime se numără cetățeni din Arabia Saudită, Bangladesh, Statele Unite, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt.

Autoritățile saudite au atribuit atacul houthiților, iar coaliția militară condusă de Riad a promis un răspuns. Gruparea nu a revendicat inițial atacul de sâmbătă, însă își asumase responsabilitatea pentru loviturile asupra aceluiași aeroport de joi, în urma cărora au murit trei persoane și a fost avariată o aeronavă.

Cum au ajuns houthiții să atace nave comerciale și obiective din regiune

Începând din octombrie 2023, după declanșarea războiului din Gaza, houthiții au lansat rachete și drone către Israel și au atacat nave comerciale din Marea Roșie și Golful Aden. Gruparea a susținut că acționează în sprijinul palestinienilor.

Atacurile au determinat mai multe state occidentale să desfășoare nave militare în zonă. Statele Unite și Marea Britanie au efectuat lovituri asupra unor poziții houthi din Yemen, iar Israelul a atacat, la rândul său, obiective controlate de grupare.

În 2025, Statele Unite și houthiții au convenit să înceteze atacurile reciproce, însă înțelegerea nu a pus capăt conflictului regional. În 2026, confruntările legate de războiul cu Iranul și deteriorarea relațiilor dintre houthiți și Arabia Saudită au dus la reluarea atacurilor.

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