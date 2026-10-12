Un mort și 11 răniți într-un nou atac asupra aeroportului din Riad. Turcia, Pakistanul și Egiptul condamnă loviturile Houthi

Un nou atac asupra aeroportului internațional din Riad s-a soldat duminică cu un mort și 11 răniți, potrivit autorităților saudite, la o zi după un atac revendicat de rebelii Houthi, în care 13 persoane au fost ucise și peste 300 au fost rănite. Rebelii susțin că au lovit și aeroportul din Dammam, precum și instalații ale companiei petroliere Saudi Aramco. În urma atacurilor, Arabia Saudită și-a intensificat operațiunile militare în Yemen, iar Turcia, Pakistanul, Egiptul și Arabia Saudită au condamnat loviturile, pe care le-au descris drept o escaladare periculoasă.

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Un nou atac asupra aeroportului din Riad

Un proiectil a lovit duminică Terminalul 4 al aeroportului internațional din Riad, provocând un incendiu și moartea unei persoane. Alte 11 persoane au fost rănite, potrivit autorităților saudite citate de Reuters.

Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat că a interceptat o rachetă de croazieră în apropierea aeroportului King Khalid din Riad și o dronă în provincia de Est. De asemenea, o rachetă balistică lansată spre orașul Khamis Mushait a fost interceptată. Alertele de urgență emise în Abha fuseseră deja ridicate.

Atacul de sâmbătă s-a soldat cu 13 morți și peste 300 de răniți

Imagini difuzate de televiziunea de stat saudită arată pelerini aflați la poarta de îmbarcare, pregătiți să călătorească spre cele mai sfinte locuri ale islamului. În înregistrări se vede o lumină puternică, urmată de panică în rândul oamenilor, în timp ce o parte a acoperișului pare să se prăbușească.

Aeroportul a fost închis după atacul de sâmbătă, unul dintre cele mai grave incidente de acest fel din ultimii peste zece ani. Patru dintre victimele ucise erau cetățeni saudiți, iar celelalte proveneau din alte țări.

Rebelii Houthi revendică atacuri asupra altor aeroporturi și instalații petroliere

Purtătorul de cuvânt militar al rebelilor Houthi, Yahya Saree, a revendicat atacul de sâmbătă asupra aeroportului din Riad, precum și lovituri asupra aeroportului King Fahd din Dammam și a două instalații ale companiei Saudi Aramco.

Biroul de presă al guvernului saudit și compania Aramco nu au comentat imediat informațiile.

Autoritatea pentru aviație civilă din Arabia Saudită a confirmat atacul asupra aeroportului din Dammam și a transmis că „evaluările pagubelor și inspecțiile de siguranță ale instalațiilor aeroportului sunt în curs de desfășurare”.

Un martor aflat la bordul unui avion care se deplasa pe pistă a declarat că, în jurul orei 20:30, un proiectil a lovit platforma aeroportului, în apropierea unor aeronave parcate, provocând un incendiu. Avionul s-a întors la poarta de îmbarcare, iar pasagerii au coborât.

Datele publicate de Flightradar24 au indicat întârzieri și anulări de zboruri.

Rebelii Houthi au avertizat că ar putea urma noi atacuri.

„Îndemnăm pe toată lumea să ia în serios avertismentele noastre, iar Arabia Saudită poartă responsabilitatea pentru orice interceptare eșuată”, a transmis gruparea.

Turcia, Pakistanul, Egiptul și Arabia Saudită condamnă atacurile

Turcia, Pakistanul, Egiptul și Arabia Saudită au condamnat atacurile rebelilor Houthi asupra aeroportului internațional din Riad, descriindu-le drept o „escaladare periculoasă, care nu poate fi justificată sau acceptată sub niciun pretext”.

Cele patru state, care formează grupul regional R4, și-au reafirmat solidaritatea și sprijinul față de Arabia Saudită, inclusiv pentru toate măsurile legitime pe care aceasta le va lua pentru a contracara atacurile, a descuraja amenințările și a preveni repetarea lor.

„Grupul consideră miliția Houthi pe deplin responsabilă pentru consecințele acestor atacuri și pentru orice repercusiuni care amenință pacea și securitatea regională și internațională și cere oprirea imediată și necondiționată a acestor atacuri”, se arată în declarația comună publicată duminică.

Marea Britanie și SUA emit avertismente pentru călători și companiile aeriene

Ambasada Marii Britanii a recomandat evitarea călătoriilor care nu sunt esențiale către Jeddah și Dammam, precum și către toate aeroporturile din Arabia Saudită, cu excepția celui din Medina.

Autoritățile americane din domeniul aviației au emis, la rândul lor, avertismente pentru companiile aeriene din SUA care operează zboruri către sau deasupra Arabiei Saudite.

Rebelii Houthi avertizează: „Ce e mai rău abia urmează”

Arabia Saudită și-a intensificat implicarea militară în Yemen și a lansat lovituri împotriva rebelilor Houthi, în sprijinul contraofensivei guvernului yemenit. Rebelii au preluat luna trecută controlul asupra unor teritorii strategice de-a lungul coastei Mării Roșii.

Houthi au susținut că Arabia Saudită a efectuat 124 de atacuri aeriene în Yemen într-un interval de 24 de ore.

Ministerul de Externe controlat de rebeli a avertizat, într-o declarație transmisă de postul Al Masirah, că atacurile ar putea continua.

„Dacă inamicul saudit nu își oprește agresiunea și amestecul în Yemen, ce e mai rău abia urmează, cu voia lui Dumnezeu”, se arată în mesaj.

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite iau în calcul să se alăture loviturilor saudite împotriva rebelilor Houthi. Evoluțiile au loc în contextul extinderii conflictului regional cu Iranul, război lansat de SUA și Israel în februarie.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat pe Telegram că i-a transmis omologului său saudit că Teheranul este pregătit să contribuie la facilitarea dialogului dintre Arabia Saudită și Yemen.

Conferința internațională pe teme energetice continuă la Riad

O conferință de cinci zile organizată de WPC Energy a început duminică la centrul de convenții din Riad, aflat la aproximativ zece kilometri de aeroport. Și reuniunea ministerială a Forumului Internațional al Energiei a continuat conform programului, deși nu era clar câți participanți au fost prezenți.

Ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, urma să participe de la distanță. În același timp, oficialii germani încercau să organizeze întoarcerea în țară a ministrului Economiei, Katherina Reiche, al cărei zbor de luni, pe ruta Riad-Berlin, ar putea fi anulat.

Autoritățile saudite au anunțat că școlile din Riad vor trece la învățământul la distanță de duminică până joi.

Potrivit Reuters, atacurile asupra aeroportului din Riad din cursul săptămânii s-au soldat cu 18 morți, inclusiv victimele celor două incidente recente.