Alertă în Arabia Saudită. Mai multe persoane au fost rănite, în urma unui atac asupra aeroportului „King Khalid” din Riad. Zborurile au fost fie redirecționate, fie anulate. Cine ar fi în spatele loviturii

Mai multe persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui atac asupra unui aeroport din capitala Arabiei Saudite, la doar câteva zile după ce rebelii houthi din Yemen au revendicat două atacuri „reușite“ asupra acestui nod de transport.

Sursă video: X/@airplusnews

Potrivit BBC, aeroportul Internațional „King Khalid” din Riad a fost evacuat sâmbătă după ce s-a auzit o explozie puternică.

Peste zece ambulanțe au fost văzute îndreptându-se în viteză spre aeroport, a relatat și Reuters, care citează un martor ocular. Autoritățile saudite nu au oferit comentarii, în timp ce reprezentanții aeroportului le-au transmis pasagerilor să verifice situația zborurilor la companiile aeriene înainte de a se deplasa acolo.

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Atacul are loc la o zi după ce autoritățile au anunțat că trei cetățeni saudiți, inclusiv un pilot, au fost uciși cu o zi înainte în două atacuri lansate de rebelii Houthi. Alte trei persoane au fost ucise în atacurile grupării Houthi asupra a două aeroporturi saudite, pe 6 și 7 octombrie.

O sursă din cadrul unui spital local a declarat agenției de știri AFP că zeci de persoane au fost rănite în urma presupusului atac de sâmbătă.

Sursă video: X/@RuinsReport

Deși nu a existat nicio confirmare oficială a unui atac, ambasadele occidentale din Arabia Saudită și-au avertizat cetățenii să se țină departe de aeroport.

Mai multe companii aeriene din Golf au declarat că și-au anulat zborurile către și dinspre aeroport, Kuwait Airways invocând „situația de securitate” de acolo.

Toate zborurile către Riad au fost fie redirecționate, fie anulate, conform datelor furnizate de serviciul de monitorizare a traficului aerian Flightradar.

Presupusul atac are loc pe fondul unei escaladări semnificative a luptelor reînnoite dintre forțele guvernamentale din Yemen, susținute de Arabia Saudită, și gruparea Houthi, care controlează cea mai mare parte a nord-vestului țării.

Gruparea Houthi afirmă că țintește Arabia Saudită din cauza sprijinului acordat forțelor guvernamentale în războiul civil din Yemen.

Conflictul s-a agravat după ce gruparea Houthi a capturat, în urma unei ofensive rapide, porțiuni de coastă de importanță strategică de-a lungul Mării Roșii.

Printre acestea s-a numărat și portul Mokha, situat în strâmtoarea Bab al-Mandab, care reprezintă punctul cel mai îngust al Mării Roșii și un punct strategic pentru transportul maritim mondial. De atunci, forțele pro-guvernamentale yemenite au declarat că au „asigurat controlul” asupra strâmtorii situate la capătul sudic al Mării Roșii.

În 2015 s-a format o coaliție condusă de Arabia Saudită, după ce țările arabe și-au unit forțele pentru a împiedica gruparea Houthi să preia controlul asupra Yemenului de la guvernul recunoscut la nivel internațional al țării.

În 2022 s-a negociat un armistițiu temporar, după ce ani de atacuri aeriene și lupte terestre au dus la moartea a sute de mii de oameni, declanșând una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Însă armistițiul informal a început să se destrame în luna iulie.