Prima pagină » Știri externe » Alertă în Arabia Saudită. Mai multe persoane au fost rănite, în urma unui atac asupra aeroportului „King Khalid” din Riad. Zborurile au fost fie redirecționate, fie anulate. Cine ar fi în spatele loviturii

Alertă în Arabia Saudită. Mai multe persoane au fost rănite, în urma unui atac asupra aeroportului „King Khalid” din Riad. Zborurile au fost fie redirecționate, fie anulate. Cine ar fi în spatele loviturii

Melania Agiu
Alertă în Arabia Saudită. Mai multe persoane au fost rănite, în urma unui atac asupra aeroportului „King Khalid” din Riad. Zborurile au fost fie redirecționate, fie anulate. Cine ar fi în spatele loviturii
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mai multe persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui atac asupra unui aeroport din capitala Arabiei Saudite, la doar câteva zile după ce rebelii houthi din Yemen au revendicat două atacuri „reușite“ asupra acestui nod de transport.

Sursă video: X/@airplusnews

Potrivit BBC, aeroportul Internațional „King Khalid” din Riad a fost evacuat sâmbătă după ce s-a auzit o explozie puternică.

Peste zece ambulanțe au fost văzute îndreptându-se în viteză spre aeroport, a relatat și Reuters, care citează un martor ocular. Autoritățile saudite nu au oferit comentarii, în timp ce reprezentanții aeroportului le-au transmis pasagerilor să verifice situația zborurilor la companiile aeriene înainte de a se deplasa acolo.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Atacul are loc la o zi după ce autoritățile au anunțat că trei cetățeni saudiți, inclusiv un pilot, au fost uciși cu o zi înainte în două atacuri lansate de rebelii Houthi. Alte trei persoane au fost ucise în atacurile grupării Houthi asupra a două aeroporturi saudite, pe 6 și 7 octombrie.

O sursă din cadrul unui spital local a declarat agenției de știri AFP că zeci de persoane au fost rănite în urma presupusului atac de sâmbătă.

Sursă video: X/@RuinsReport

Deși nu a existat nicio confirmare oficială a unui atac, ambasadele occidentale din Arabia Saudită și-au avertizat cetățenii să se țină departe de aeroport.

Mai multe companii aeriene din Golf au declarat că și-au anulat zborurile către și dinspre aeroport, Kuwait Airways invocând „situația de securitate” de acolo.

Toate zborurile către Riad au fost fie redirecționate, fie anulate, conform datelor furnizate de serviciul de monitorizare a traficului aerian Flightradar.

Presupusul atac are loc pe fondul unei escaladări semnificative a luptelor reînnoite dintre forțele guvernamentale din Yemen, susținute de Arabia Saudită, și gruparea Houthi, care controlează cea mai mare parte a nord-vestului țării.

Gruparea Houthi afirmă că țintește Arabia Saudită din cauza sprijinului acordat forțelor guvernamentale în războiul civil din Yemen.

Conflictul s-a agravat după ce gruparea Houthi a capturat, în urma unei ofensive rapide, porțiuni de coastă de importanță strategică de-a lungul Mării Roșii.

Printre acestea s-a numărat și portul Mokha, situat în strâmtoarea Bab al-Mandab, care reprezintă punctul cel mai îngust al Mării Roșii și un punct strategic pentru transportul maritim mondial. De atunci, forțele pro-guvernamentale yemenite au declarat că au „asigurat controlul” asupra strâmtorii situate la capătul sudic al Mării Roșii.

În 2015 s-a format o coaliție condusă de Arabia Saudită, după ce țările arabe și-au unit forțele pentru a împiedica gruparea Houthi să preia controlul asupra Yemenului de la guvernul recunoscut la nivel internațional al țării.

În 2022 s-a negociat un armistițiu temporar, după ce ani de atacuri aeriene și lupte terestre au dus la moartea a sute de mii de oameni, declanșând una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Însă armistițiul informal a început să se destrame în luna iulie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Zelenski l-a enervat pe Trump cu afirmatia că acordul cu Rusia este „un cadou pentru Putin”. Președintele american consideră că a venit timpul ca Ucraina să-și aleagă un nou lider
20:34
Zelenski l-a enervat pe Trump cu afirmatia că acordul cu Rusia este „un cadou pentru Putin”. Președintele american consideră că a venit timpul ca Ucraina să-și aleagă un nou lider
ANALIZĂ „Războiul din Ucraina se va termina curând“, iar „AfD va prelua puterea în Germania”. Analiza unui cunoscut antreprenor tech și analist economic
19:13
„Războiul din Ucraina se va termina curând“, iar „AfD va prelua puterea în Germania”. Analiza unui cunoscut antreprenor tech și analist economic
CONTROVERSĂ Rusia a bombardat Ucraina imediat după acordul Trump-Putin. Zelenski avertizează că banii pe motorină vor finanța războiul. Ce liderii europeni își reafirmă sprijinul pentru Kiev
18:28
Rusia a bombardat Ucraina imediat după acordul Trump-Putin. Zelenski avertizează că banii pe motorină vor finanța războiul. Ce liderii europeni își reafirmă sprijinul pentru Kiev
ATAC Alertă în Polonia: A avut loc al treilea atac cu cuțitul într-o școală, în mai puțin de o săptămână. Trei persoane au fost rănite într-o unitate de învățământ din Varșovia. De ce se tem autoritățile
17:09
Alertă în Polonia: A avut loc al treilea atac cu cuțitul într-o școală, în mai puțin de o săptămână. Trei persoane au fost rănite într-o unitate de învățământ din Varșovia. De ce se tem autoritățile
FLASH NEWS Trump și-a exprimat încă o dată nemulțumirea pentru faptul că nu a primit Nobelul pentru Pace. „Am oprit opt războaie, am adus acasă toți ostaticii israelieni și nu am primit premiul. Wow!“
16:39
Trump și-a exprimat încă o dată nemulțumirea pentru faptul că nu a primit Nobelul pentru Pace. „Am oprit opt războaie, am adus acasă toți ostaticii israelieni și nu am primit premiul. Wow!“
FLASH NEWS Cine este Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe aleasă de Donald Trump. O înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit postul în luna august
16:13
Cine este Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe aleasă de Donald Trump. O înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit postul în luna august
Mediafax
„Papucii nu se negociază”! Reguli NESCRISE, explicate de o americancă din România
Digi24
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Cancan.ro
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de NERECUNOSCUT la 39 de ani!
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Adevarul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Mediafax
Trump și Putin, înțelegere cu efect la pompa românilor. Cât ar putea ajunge să coste motorina în România
Click
Andreea Popescu, dezvăluiri despre apropierea de Dan Alexa în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc: „Eu cu el până la moarte”
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
Ce se întâmplă doctore
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Cum au schimbat Universul primele stele? Noi simulări fără precedent au aflat răspunsul
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
CREDINȚĂ Pelerinajul de la Sfânta Parascheva, surprins cu drona. Cum se vede, de sus, coada kilometrică pentru închinarea la moaște
20:47
Pelerinajul de la Sfânta Parascheva, surprins cu drona. Cum se vede, de sus, coada kilometrică pentru închinarea la moaște
FLASH NEWS Sună alarma pe Dunăre. Situația hidrologică a ajuns la un nivel “sever”, potrivit Apele Române. Doar 3 centimetri despart centrala de la Cernavodă de un prag critic. Ce au decis, de urgență, autoritățile
20:15
Sună alarma pe Dunăre. Situația hidrologică a ajuns la un nivel “sever”, potrivit Apele Române. Doar 3 centimetri despart centrala de la Cernavodă de un prag critic. Ce au decis, de urgență, autoritățile
FLASH NEWS Ciolacu, cel mai dur atac la Bolojan de când i-a luat locul la Palatul Victoria: puteți pune boții să înjure, asta nu va schimba realitatea
20:13
Ciolacu, cel mai dur atac la Bolojan de când i-a luat locul la Palatul Victoria: puteți pune boții să înjure, asta nu va schimba realitatea
REACȚIE PSD Olt neagă informaţiile privind o posibilă trecere a senatorului Paul Stănescu la AUR. „Noi îl avem pe cel original!”
20:06
PSD Olt neagă informaţiile privind o posibilă trecere a senatorului Paul Stănescu la AUR. „Noi îl avem pe cel original!”
ULTIMA ORĂ Peste 50.000 de like-uri și mii de comentarii de încurajare pentru Călin Georgescu, la primul mesaj transmis de după gratii. Ce îi urează susținătorii
19:59
Peste 50.000 de like-uri și mii de comentarii de încurajare pentru Călin Georgescu, la primul mesaj transmis de după gratii. Ce îi urează susținătorii
METEO Câte zile va ploua săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor. Temperaturile nu depășesc 17 grade C în București
19:45
Câte zile va ploua săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor. Temperaturile nu depășesc 17 grade C în București

Cele mai noi

Trimite acest link pe