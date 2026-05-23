Polonia vrea extrădarea fostului ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro, care a fugit în SUA și s-a angajat în presă, deși încă este deputat

Polonia analizează în prezent dacă fostul ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro, a încălcat legea după ce a fugit în Statele Unite, deși se confruntă în țară cu 26 de acuzații penale, scrie POLITICO. Mai mult, Ziobro este încă deputat și vicepreședintele partidului de opoziție „Lege și Justiție” din Polonia.

Înainte de fuga în Statele Unite, Zbigniew Ziobro se afla în Ungaria din 2025, după ce Viktor Orban i-a acordat ministrului căzut în dizgrație azil. Noul prim-ministru maghiar, Peter Magyar, a promis însă că îl va extrăda odată ce va prelua mandatul. Văzând că nu mai are sprijin politic nici aici, fostul ministru al Justiției a plecat în Statele Unite la începutul lunii mai pentru a lucra pentru postul de televiziune polonez de extremă dreapta, TV Republika.

Zbigniew Ziobro este anchetat în prezent în Polonia pentru presupusa utilizare abuzivă de fonduri publice și utilizarea programului de spionaj Pegasus împotriva oponenților politici. În apărarea sa, acesta a negat constant acuzațiile aduse și a catalogat ancheta drept o vendetă politică a prim-ministrului polonez Donald Tusk.

Reuters a relatat luni că adjunctul de stat american Christopher Landau a cerut unor înalți oficiali ai Departamentului de Stat să accelereze obținerea vizei americane pentru Ziobro, în condițiile în care Donald Trump are legături strânse cu partidul „Lege și Justiție” din Polonia.

„Sarcina lui este să fie în parlament și să voteze, iar acum, în opinia noastră, a obținut o viză de jurnalist sub pretexte false”, a spus Sikorski. „Nu este jurnalist și deja folosește în mod abuziv viza de jurnalist, pentru că spune deschis pe rețelele de socializare că va face un turneu în Statele Unite, organizând comunități poloneze. Aceasta nu este o misiune jurnalistică”, spus Radoslaw Sikorski, ministrul de externe polonez.

