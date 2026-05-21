Anunțul care dă peste cap negocierile de pace cu Iranul. Ce spune Liderul Suprem al Iranului despre stocurile de uraniu îmbogățit

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a emis o directivă care ar putea da peste cap tot procesul de mediere a păcii purtat de Pakistan și țările arabe din Orientul Mijlociu. Potrivit lui Khamenei, uraniul destinat programului nuclear al țării trebuie să rămână în țară, scrie Reuters. Această poziție fermă contravine principalelor cereri ale Statelor Unite din cadrul negocierilor de pace.

Ayatollahul Mojtaba Khamenei a emis un ordin care l-ar putea frustra mai mult pe președintele american, în contextul în care acesta face presiuni tot mai mari pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Noua poziție a liderului de la Teheran ar putea complica și mai mult discuțiile de pace și ar putea redeschide calea pentru reluarea operațiunilor militare pe care Trump le tot evită.

Stocurile de uraniu ale Iranului, motivul pentru care nu s-a ajuns încă la pace

Mai mulți oficiali israelieni au precizat pentru Reuters că Donald Trump a dat asigurări Israelului că stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului, necesar pentru fabricarea de arme atomice, vor fi scoase din țară, iar orice acord de pace trebuie să includă o clauză în acest sens.

Israelul, Statele Unite și alte state occidentale au acuzat de mai multe ori că Iranul dorește să obțină arma nucleară și au subliniat inclusiv demersul Teheranului în procesul de îmbogățire a uraniului la 60%, mai mult decât este necesar pentru uzul civil. De fiecare dată, iranienii au negat că vor să obțină o armă nucleară.

Benjamin Netanyahu a precizat în repetate rânduri că nu va considera războiul cu Iranul încheiat până când tot materialul radioactiv nu va fi scos din țară, dar și până când Teheranul nu va mai sprijini milițiile intermediare din Orientul Mijlociu.

Iranienii cred că uraniul este o pârghie de securitate

Mai mulți oficiali iranieni sunt de părere că trimiterea uraniului în străinătate ar face țara mult mai vulnerabilă la viitoarele atacuri din partea Statelor Unite și a Israelului. Cu toate acestea, Khamenei are ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește chestiunile importante ale statului.

Trump a declarat miercuri că SUA sunt pregătite să continue atacurile asupra Teheranului dacă Iranul nu acceptă un acord de pace, dar a sugerat că Washingtonul ar putea aștepta câteva zile pentru a „obține răspunsurile corecte”.

Cele două părți au început să reducă unele decalaje, au declarat sursele, dar există încă diviziuni mai profunde în ceea ce privește programul nuclear al Teheranului – inclusiv soarta stocurilor sale de uraniu îmbogățit și cererea Teheranului de recunoaștere a dreptului său la îmbogățire.

