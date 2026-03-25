Marea Britanie intră într-o fază decisivă în lupta cu dependența de rețele sociale. 300 de adolescenți vor trăi, timp de câteva săptămâni, în condiții controlate: fără aplicații, cu acces limitat sau cu blocarea aplicațiilor pe timpul nopții. Rezultatele ar putea schimba radical regulile pentru copiii sub 16 ani, conform BBC.

Experiment social: viața fără rețele sociale

Guvernul britanic a lansat un experiment social de amploare, menit să răspundă unei întrebări sensibile: ce se întâmplă cu adolescenții dacă li se taie accesul la rețelele sociale?

300 de tineri vor fi împărțiți în patru grupuri. Unii vor rămâne complet fără aplicații, alții vor avea acces limitat la o oră pe zi sau doar în afara intervalului 21:00-07:00. Un al patrulea grup nu va avea nicio restricție, pentru comparație.

Testul vine în paralel cu o consultare publică care ar putea duce la o lege dură: interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, după modelul Australiei.

Secretarul pentru Tehnologie, Liz Kendall, a explicat direcția:

„Aceste proiecte pilot ne vor oferi dovezile necesare pentru a face următorii pași, bazându-ne pe experiențele familiilor”.

Viața adolescenților, analizată în detaliu

Participanții nu sunt doar monitorizați tehnic. Ei și părinții lor vor fi intervievați înainte și după experiment.

Autoritățile vor urmări trei lucruri esențiale:

somnul

performanța școlară

viața de familie

În plus, se testează și realitatea practică: cât de ușor pot fi ocolite restricțiile.

Sprijin politic, dar și avertismente serioase

Ideea unei interdicții are susținere internațională. Franța, Spania și Indonezia analizează măsuri similare. Dar nu toată lumea este convinsă.

Unii experți avertizează că adolescenții ar putea găsi rapid soluții pentru a ocoli restricțiile sau, mai grav, s-ar putea muta în zone mai periculoase ale internetului.

Rani Govender, reprezentant NSPCC, atrage atenția că problema nu se rezolvă doar prin interdicții:

„Acest lucru trebuie să includă asigurarea că firmele de tehnologie integrează siguranța în fiecare dispozitiv, platformă și instrument AI, astfel încât copiii să nu fie expuși la conținut dăunător sau ilegal și să folosească doar servicii potrivite vârstei”.

„Părinții vor soluții reale, nu experimente grăbite”

Fundația Molly Rose susține abordarea prudentă a guvernului:

„Părinții vor măsuri decisive, bazate pe dovezi, pentru a-și proteja copiii online, iar aceste teste vor oferi informații valoroase despre cât de fezabile sunt intervențiile”, a declarat Andy Burrows.

Aproape 30.000 de persoane au răspuns deja la consultarea publică. Dacă rezultatele confirmă beneficiile restricțiilor, Marea Britanie ar putea deveni una dintre primele țări din Europa care limitează drastic accesul copiilor la social media.