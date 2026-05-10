Ucraina și Rusia se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului. „Numărul atacurilor efectuate de agresor a atins 51”

Război în Ucraina - Foto: Ucraina și Rusia se acuză reciproc de încălcarea încetării focului / Sursa FOTO: Facebook Volodimir Zelenski, Imagine cu rol ilustrativ
Sâmbătă, 9 mai, de Ziua Victoriei, Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc de încălcarea încetării focului pentru trei zile. Acest armistițiu a fost negociat de SUA și anunțat personal de președintele american Donald Trump.

Potrivit agențiilor AFP și dpa, ambele state au raportat lovituri venite din partea cealaltă.

Ce strategie au Ucraina și Rusia

„De la începutul zilei, numărul atacurilor efectuate de agresor a atins 51”, a scris pe social media Statul-major al armatei ucraineni. De partea celaltă, replica Ministeruliui rus al Apărării a fost următoarea: „În pofida declarației de încetare a focului, grupuri înarmate ucrainene au lansat atacuri cu drone și artilerie contra pozițiilor trupelor noastre”.

În altă ordine de idei, purtătorul de cuvânt al trupelor Kievului, Viktor Trehubov, a afirmat că forțele ucrainene și cele ruse profită de actuala încetare a focului pentru a face rotația trupelor și a aduce întăriri pe front. „Rușii iau pauză și o folosesc pentru a aduce întăriri, a face rotația forțelor și a-și reface capacitățile ofensive”, a spus Trehubov. El a adăugat că activități similare au loc și de partea ucraineană.

Mai departe, Trehubov a calificat situația actuală de pe linia frontului drept relativ calmă pentru moment. Totuși, au loc lupte izolate, dar de o intensitate mai mică decât de obicei, susțin ucrainenii.

Acordul de încetare temporară a focului a fost negociat de Statele Unite pentru trei zile. În acest interval de timp s-a convenit și asupra unui schimb amplu de prizonieri, câte 1.000 de persoane de fiecare parte.

