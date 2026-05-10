Gafă la parada de la Moscova: avioane rusești cu steaguri NATO au apărut în transmisiunea oficială. Imaginile au fost generate cu A.I.

În timpul transmisiunii oficiale a paradei de Ziua Victoriei de la Moscova, din 9 mai, televiziunea de stat rusă a difuzat o secvență creată cu ajutorul inteligenței artificiale care a stârnit controverse. Avioanele rusești Su-30 ale echipei de acrobație „Russian Knights” (Cavalerii Ruși) au apărut purtând steagurile unor țări membre NATO, scrie Mediafax.

Eroarea observată imediat de telespectatori

Utilizatorii din mediul online au observat rapid că aeronavele prezentate în secvența digitală nu aveau însemne rusești. În locul steagului Federației Ruse sau al simbolurilor militare tradiționale, pe fuselajele avioanelor apăreau steagurile Franței, Germaniei, Poloniei, Canadei, Norvegiei, Finlandei, Regatului Unit, Italiei și Belgiei.

Momentul a devenit viral pe rețelele sociale, iar numeroși internauți au ironizat situația, considerând-o o eroare majoră într-un eveniment menit să demonstreze superioritatea militară și tehnologică a Rusiei. De asemenea, mulți au remarcat că mișcările camerei virtuale și aspectul aeronavelor indicau clar utilizarea unor imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Autoritățile nu au comentat incidentul

Până în acest moment, autoritățile ruse și televiziunile de stat implicate în transmisiunea paradei nu au oferit explicații oficiale privind apariția steagurilor NATO pe aeronavele digitale. Cu toate acestea, imaginile continuă să circule intens în mediul online și să genereze reacții internaționale.

În contextul tensiunilor actuale, afișarea unor avioane rusești cu însemnele unor „țări neprietenoase” din NATO chiar în timpul celei mai importante parade naționale a fost descrisă de observatori ca fiind o gafă extrem de jenantă pentru Kremlin.

Parada din Piața Roșie a fost una dintre cele mai restrânse din ultimii ani, durând doar aproximativ 45 de minute. A existat, de asemenea, o absență notabilă a vehiculelor blindate grele și a tancurilor moderne. Singurele aparate care au participat la paradă au fost avioanele care au survolat în timpul defilărilor.

