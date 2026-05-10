Petrișor Peiu: „Catastrofala cădere a nivelului de trai – scumpirea electricității, de aproape 60% în semestrul II 2025 față de semestrul II 2024”

Într-o nouă ieșire publică, Petrișor Peiu explică „de ce este atât de nepopulară coaliția PSD PNL UDMR USR, condusă de Ilie Bolojan”. Liderul senatorilor AUR arată cât de mult i-a afectat pe români scumpirea electricității.

Pe pagina de Facebook, Petrișor Peiu prezintă un grafic al creșterii prețului la electricitate în Uniunea Europeană.

Peiu: „Această scumpire a lovit asimetric”

Iată ce remarcă Petrișor Peiu în analiza pe care o publică pe Facebook:

„Catastrofala cădere a nivelului de trai este foarte bine exprimată de imaginea de mai jos: scumpirea electricității pentru populație a fost de aproape 60% în semestrul II 2025 față de semestrul II 2024.

Marea dramă vine din faptul că această scumpire a lovit asimetric – cel mai rău i-a afectat pe cei săraci (cu consumuri mici, de sub 100kWh/ lună), pentru care prețul s-a dublat, în vreme ce cei care consumau mult au resimțit doar o scumpire de 15-20%.

Asta dacă se mai întreba cineva de ce este atât de nepopulară coaliția PSD PNL UDMR USR, condusă de Ilie Bolojan”.

Sâmbătă, 9 mai, Petrișor Peiu a declarat că „la baza politicilor eronate ale Guvernului Bolojan stă cea mai mare creștere a prețului la electricitate din UE”. El a transmis un comunicat de presă în care acuza Executivul că „a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”.

S-a ajuns aici „prin explozia prețurilor la energie, majorarea taxelor și sugrumarea consumului populației. În același timp, statul refuză să reducă propria risipă bugetară și continuă să protejeze aparatul politic al coaliției PSD-PNL-USR-UDMR .Unde a greșit major Guvernul Bolojan? La baza politicilor eronate stă cea mai mare creștere a prețului la electricitate din UE: +15,4% în semestrul II 2025 față de semestrul II 2024”.

„Guvernul Bolojan a transferat costurile crizei asupra românilor”

Liderul senatorilor AUR a arătat că „efectele scumpirii energiei s-au propagat rapid în întreaga economie. Au fost amplificate de majorările taxelor introduse de coaliția aflată la guvernare. Scumpirea exagerată a energiei s-a răspândit în toată economia. Fiind simultană cu creșterea cotelor de TVA, a adus cea mai mare rată a inflației din UE, de aproape 10%”.

Mai departe, el atrage atenția că „Guvernul Bolojan a transferat costurile crizei asupra românilor, refuzând să reducă cheltuielile și consumul aparatului de stat”.

