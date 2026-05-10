Axios: După eforturile Pakistanului, Qatarul preia rolul de mediator în negocierile SUA-Iran. „Casa Albă îi consideră deosebit de eficienți“

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, și trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, s-au întâlnit, sâmbătă, la Miami cu prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Cei trei au discutat despre un posibil acord de încheiere a războiului cu Iranul, au declarat mai multe surse pentru Axios.

Conform publicației, SUA și Iranul continuă să discute un memorandum de o pagină, care ar trebui să consolideze încetarea războiului și să creeze o bază pentru negocieri detaliate ulterioare. Qatar joacă un rol important de intermediar în spatele scenei.

Deși Pakistanul a fost mediatorul oficial între SUA și Iran încă de la începutul conflictului, qatarezii au acționat în culise, precizează sursa citată.

Casa Albă îi consideră deosebit de eficienți în negocierile cu Iranul, afirmă oficialii americani.

Al-Thani s-ar fi întâlnit, vineri, la Washington cu vicepreședintele american Vance. Ar fi trebuit să se întoarcă imediat la Doha, dar și-a schimbat planurile și s-a îndreptat spre Miami pentru negocieri, a declarat una dintre surse.

În timpul șederii sale la Miami, l-a sunat pe ministrul saudit de externe pentru a discuta despre eforturile de mediere, a precizat sursa.

Potrivit Axios, întâlnirea s-a concentrat asupra pașilor necesari pentru încheierea unui memorandum de înțelegere care să pună capăt războiului.

Una dintre surse a declarat că Pakistanul, Qatarul Egiptul, Turcia și Arabia Saudită colaborează pentru a promova încheierea unui acord. „Mediatorii îndeamnă ambele părți să dea înapoi și să se concentreze pe ajungerea la un acord.”

