Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi

Din cauza crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, Guvernul britanic a decis ca toate locuințele noi din Anglia, care vor fi construite începând din anul 2028, să fie dotate obligatoriu cu panouri fotovoltaice și pompe de căldură, conform CNBC.

„Future Homes Standard”: Noul proiect impus de Guvernul britanic

Numit „Future Homes Standard”, proiectul urmărește și reducerea emisiilor de carbon și oferă posibilitatea obținerii independenței energetice.

Guvernul a anunțat a adăugat că panourile solare plug-in, pe care proprietarii de case le pot instala pe balcoane, vor fi disponibile în magazine în următoarele luni.

„Războiul din Iran a arătat încă o dată că orientarea noastră spre energie curată este esențială pentru securitatea energetică, astfel încât să putem scăpa de dependența de piețele de combustibili fosili pe care nu le controlăm (…). Fie prin panouri solare instalate standard pe locuințele noi, fie prin facilitarea achiziționării de panouri solare plug-in din magazine, suntem hotărâți să implementăm energie curată, astfel încât să putem oferi țării noastre suveranitate energetică”, a declarat secretarul pentru Energie, Ed Miliband.

Fondatorul Octopus Energy: ”Porește independența energetică a Marii Britanii”

Unul dintre obiectivele principale fiind reducerea facturilor.

„Fiecare panou solar, pompă de căldură și baterie reduce facturile și sporește independența energetică a Marii Britanii. Iar cele mai recente măsuri ale guvernului pot ajuta la reducerea costurilor electrificării”, a declarat Greg Jackson, fondator și CEO al Octopus Energy, într-un comunicat.

