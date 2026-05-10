Dezvăluiri Wall Street Journal: Bază secretă în Irak construită de Israel, pentru războiul împotriva Iranului

Noi dezvăluiri în presa din State vin să facă lumină asupra războiului declanșat de Israel împotriva Iranului și în care au fost implicate și SUA. Potrivit The Wall Street Journal, Tel Avivul a construit și a apărat un avanpost militar clandestin în Irak, pentru a-și susține campania aeriană împotriva Teheranului.

De asemenea, scrie Mediafax, care a preluat subiectul, s-au dat lupte grele între soldații israelieni și trupele irakiene care „aproape” au descoperit baza militară.

Cine a descoperit baza militară israeliană din Irak

Baza construită de Israel găzduia forțe speciale, echipe de căutare și salvare poziționate pentru a asista piloții israelieni prinși în incidente. Totodată, servea drept centru logistic pentru forțele aeriene.

WSJ notează că totul s-a făcut cu știința Washingtonului, chiar înainte de izbucnirea războiului.

Însă, chiar la începutul lunii martie, respectiv în primele zile ale războiului declanșat împotriva Iranului, baza militară construit de Israel era pe punctul de a fi descoperită de irakieni. Totul a plecat de la faptul că un cioban a semnalat activități militare neobișnuite în zonă, inclusiv zboruri cu elicopterul.

Imediat, armata irakiană a trimis trupe în zonă. pentru a investiga cele sesizate. În acel moment, Israelul a ripostat cu atacuri aeriene, gonind forțele irakiene care se îndreptau spre regiuni și ar fi putut vedea baza militară.

În luptele care s-au dat, irakienii au pierdut un soldat, iar Guvernul de la Bagdad a condamnat cele întâmplate. Ulterior, într-o plângere depusă la Națiunile Unite, Irakul a susținut că atacul a implicat forțe străine și lovituri aeriene, atribuind loviturile Statelor Unite. Totuși, surse care cunosc povestea au dezvăluit pentru WSJ că americanii n-au fost implicați în atac.

Baza militară „ascunsă” în Irak a permis Israelului să se apropie de granița cu Iranul. Acolo, armata lui „Bibi” Netanyahu a avut pregătite echipe de căutare și salvare.

