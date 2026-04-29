Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției Rusiei, a dezvăluit motivul real pentru care Kremlinul nu va mai organiza paradă militară de Ziua Victoriei cu echipamente militare.

Purtătorul de cuvânt invocă incendiul masiv de la instalația petrolieră de la Tuapse, cauzată de un atac cu drone ucrainene.

„Este prea devreme să tragem concluzii, la scară largă, operațiunile sunt în desfășurare, implicând sute de unități care răspund la aceste atacuri teroriste”, a spus Peskov, potrivit TASS.

Anunțul despre paradă a fost făcut după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va extinde raza atacurilor.