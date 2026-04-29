Prima pagină » Știri externe » Zelenski anunță o nouă fază a atacurilor asupra Rusiei. Armata ucraineană vrea să vizeze ținte cât mai departe în inima teritoriului rus

Zelenski anunță o nouă fază a atacurilor asupra Rusiei. Armata ucraineană vrea să vizeze ținte cât mai departe în inima teritoriului rus

Zelenski anunță o nouă fază a atacurilor asupra Rusiei. Armata ucraineană vrea să vizeze ținte cât mai departe în inima teritoriului rus

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că armele ucrainene cu rază lungă de acțiune sunt capabile acum să lovească ținte aflate la distanțe de până la 1.500 de kilometri în interiorul Rusiei. Mai mult, Ucraina va continua să își extindă raza de acțiune a rachetelor și dronelor, scrie Reuters.

„Un raport al generalului-maior Yevhenii Kjmara despre sancțiunile noastre pe termen lung – o nouă etapă în utilizarea armelor ucrainene pentru a limita potențialul războiului Rusiei. Le sunt recunoscător celor de la Serviciul de Securitate al Ucrainei pentru precizia lor. Distanța în linie dreaptă este de peste 1.500 de kilometri. Vom continua să extindem această rază de acțiune, iar acestea sunt răspunsuri pe deplin justificate ale Ucrainei la terorismul rusesc”, a scris Volodimir Zelenski pe pagina de X.

„Rezultatele sunt evidente pentru toată lumea. De asemenea, este evident pentru toată lumea că Rusia trebuie să încheie războiul. Este timpul să trecem la diplomație, iar acesta este un semnal pe care Moscova ar trebui să-l audă”, a adăugat președintele ucrainean.

Distanța dintre Ucraina și orașul Ukhta, regiunea Komi: aproximativ 1750 de kilometri

Ucraina continuă să lanseze atacuri asupra țintelor strategice în interiorul Rusiei, iar distanțele de 1.500 de km în linie dreaptă reprezintă deja o realitate operațională. În luna februarie, dronele ucrainene au atacat rafinăria Ukhta din regiunea Komi a Rusiei, la aproximativ 1.750 de km de granița cu Ucraina. Dacă la începutul războiului, în anul 2022, ucrainenii puteau ataca ținte aflate la aproximativ 650 de kilometri, acum această rază de acțiune aproape că s-a triplat.

Noaptea trecută, ucrainenii au lansat un atac asupra localității Perm, aflat la o distanță de 1.500 de kilometri de Ucraina. SBU a reușit să avarieze toate rezervoarele de la o stație de pompare a petrolului din apropierea orașului, un nod strategic important în întregul sistem de transport al rușilor, afirmă ucrainenii.

Distanța dintre Ucraina și orașul Perm: aproximativ 1600 de kilometri

Kievul și-a intensificat atacurile în interiorul Rusiei în ultima perioadă cu scopul de a distruge rafinăriile, depozitele și porturile de petrol cu scopul de a paraliza cea mai mare resursă de finanțare a Moscovei pentru război – petrolul. Aceste atacuri asupra industriei petroliere a Rusiei se suprapun și cu prețurile în creștere la energie generate de războiul dintre Statele Unite și Iran.

