După ce a fost în prima sa vizită oficială la Casa Albă în calitate de monarh al Marii Britanii, Charles al III-lea a plecat la New York City. Este cea de-a treia zi al turneului regal în SUA.

Monarhul britanic în vârstă de 77 de ani, însoțit de soția sa, regina Camilla, se va deplasa către cel mai mare oraș american pentru a vizita memorialul de la 9/11.

Regele Charles și regina Camilla, la New York

Cei doi vor asista la un eveniment dedicat victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, potrivit CNN.

Cuplul regal se va deplasa și în Harlem, pentru un proiect de agricultură urbană pentru copii. Charles a fost dintotdeauna un susținător al protejării mediului.

Regina va urmări și un eveniment literar organizat în megalopolisul american.

O vizită regală într-un climat diplomatic tensionat

Vizita are loc într-un context tensionat,de când relațiile comerciale și militare dintre administrația Trump și guvernul britanic condus de premierul laburist Keir Starmer s-au înrăutățit de la escaladarea războiului din Orientul Mijlociu.

Regele Charles al III-lea a ținut un discurs în Congres și s-a alăturat dineului Casei Albe.

