Prima pagină » Știri externe » Friedrich Merz încearcă să calmeze tensiunile cu Trump. Cum explică poziția critică față de Washington din ultimele săptămâni

Friedrich Merz încearcă să calmeze tensiunile cu Trump. Cum explică poziția critică față de Washington din ultimele săptămâni

Friedrich Merz încearcă să calmeze tensiunile cu Trump. Cum explică poziția critică față de Washington din ultimele săptămâni
Galerie Foto 4
Sursă foto: Mediafax

Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că relațiile sale cu Donald Trump rămân „bune și neschimbate”, după ce, luni, a stârnit furia președintelui american afirmând că Iranul „umilește” Statele Unite.

„În ceea ce privește relațiile personale dintre președintele american și mine, acestea rămân, în orice caz, din punctul meu de vedere, bune și neschimbate”, a declarat oficialul german, în cadrul unei conferințe de presă la Berlin. „Încă suntem, ca să spunem așa în engleza americană, în relații bune.”, a precizat Merz, potrivit Politico.

„Pur și simplu, încă de la început, am avut îndoieli cu privire la ceea ce s-a întreprins acolo cu acest război împotriva Iranului, și de aceea am exprimat acest lucru”, a adăugat el, subliniind că Germania și Europa „suferă” „consecințele masive” ale conflictului, în special în ceea ce privește „aprovizionarea cu energie”.

„În Germania și în Europa suferim considerabil din cauza consecințelor… închiderii Strâmtorii Ormuz”, a spus el, făcând referire la creșterea costurilor energiei și la presiunile economice.

Tonul conciliant vine după un atac direct al lui Trump, marți seara. „Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, consideră că este în regulă ca Iranul să dețină arme nucleare”, a scris președintele SUA pe Truth Social, după ce Merz a afirmat că Iranul umilește Statele Unite. „Nu știe despre ce vorbește!”, a precizat Trump, ieri.

Trump a avertizat că un Iran dotat cu arme nucleare ar „ține întreaga lume… ostatică”, înainte de a trece la economia Germaniei: „Nu e de mirare că Germania se descurcă atât de prost, atât din punct de vedere economic, cât și în alte privințe!”

Merz și-a înăsprit poziția față de Washington, în ultimele săptămâni.

Când războiul a izbucnit pe 28 februarie, cancelarul a susținut, în mare parte, obiectivele Statelor Unite — însă, pe măsură ce conflictul s-a prelungit, tonul său s-a înăsprit.

Luni, în timpul unei vizite la o școală din vestul Germaniei, el a afirmat că Statele Unite erau „umilite” de conducerea Iranului și că intraseră în război fără o strategie viabilă de ieșire, comparând situația cu problemele din trecut din Afganistan și Irak.

Merz a deplâns, de asemenea, faptul că războiul afectează negativ economia Germaniei, afirmând că acesta „ne costă foarte mulți bani”.

Berlinul a adoptat o poziție de reținere și din punct de vedere operațional. Germania a respins solicitările Statelor Unite privind o implicare militară transatlantică, insistând că acest conflict „nu este războiul NATO”, și s-a oferit să joace doar un rol limitat — inclusiv prin punerea la dispoziție a unor nave de dragare a minelor pentru a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz — odată ce luptele vor înceta.

Sursă galerie foto: Mediafax

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

