Grevă totală în Grecia chiar de 1 Mai. Toate feriboturile, trase pe dreapta. Avertisment MAE pentru români

Românii care și-au planificat minivacanța de 1 Mai în Grecia trebuie să își regândească itinerariile. O grevă generală în sectorul maritim va bloca complet transportul către insule timp de 24 de ore, iar autoritățile române au emis o atenționare oficială.
Minivacanța de 1 Mai vine cu probleme serioase pentru turiștii care aleg Grecia. Confederația Maritimă Panelenă a anunțat o grevă generală în sectorul naval, care va începe la ora 00:01 și se va întinde pe parcursul întregii zile.
Practic, toate navele vor rămâne în porturi. Sunt vizate inclusiv feriboturile care asigură transportul de pasageri și vehicule între Grecia continentală și insule. Pentru turiști, asta înseamnă un blocaj total exact într-una dintre cele mai aglomerate perioade de plecări.
Această situație îi lovește direct pe românii care și-au rezervat vacanțe pe insule sau care tranzitează Grecia în această perioadă.
„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, potrivit anunțului Confederației Maritime Panelene, la data de 1 mai 2026, este preconizată o grevă în sectorul maritim, context în care toate navele, inclusiv cele care asigură transportul pasagerilor și al vehiculelor în regim feribot între partea continentală și insulele grecesti, vor rămâne andocate în porturi pe parcursul întregii zile, începând cu ora 00:01.”, a precizat MAE.
Autoritățile le recomandă românilor să verifice din timp programul curselor și să ia în calcul întârzieri sau modificări de ultim moment.
Cei aflați deja în Grecia sau care urmează să plece sunt sfătuiți să păstreze legătura cu operatorii de transport și să urmărească informațiile oficiale.
Pentru asistență consulară, românii pot apela:
În cazuri de urgență:
De asemenea, MAE recomandă utilizarea aplicației mobile „mAIGreece” și consultarea constantă a surselor oficiale.
Pentru românii care aleg Bulgaria ca alternativă de 1 Mai, autoritățile vin cu un alt avertisment important.
Taxa de traversare a Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu este de 2 euro și trebuie plătită exclusiv prin canale oficiale. Există însă site-uri false care pretind că oferă acest serviciu.
„Ministerul Afacerilor Externe reamintește cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria, faptul că taxa pentru traversarea Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu este în valoare de 2 euro, stabilită de Agenția Națională a Vămilor din Bulgaria pentru direcția de ieșire din Bulgaria, aceeași indiferent de modalitatea de plată și poate fi achitată numerar la punctul de trecere sau online exclusiv prin canalele oficiale accesibile la [https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41…](https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41…), [https://virtpos.customs.bg/vpos (https://virtpos.customs.bg/vpos) (portal direct), orice alt site care oferă acest serviciu fiind considerat o tentativa de fraudă.”, a transmis MAE.
În plus, circulația pe drumurile naționale din Bulgaria este condiționată de deținerea unei viniete valabile, care trebuie achiziționată de pe platformele oficiale.
Pentru asistență consulară:
Autoritățile transmit cetățenilor să nu plece la drum fără să verifici informațiile oficiale. Între greva din Grecia și riscurile din Bulgaria, improvizațiile pot costa timp, bani și nervi.
În plus, vremea anunțată pentru minivacanța de 1 Mai este mai rece decât de obicei, ceea ce poate influența alegerea destinației.