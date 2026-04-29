Grevă totală în Grecia chiar de 1 Mai. Toate feriboturile, trase pe dreapta. Avertisment MAE pentru români

Grevă totală în Grecia chiar de 1 Mai. Toate feriboturile, trase pe dreapta. Avertisment MAE pentru români

Românii care și-au planificat minivacanța de 1 Mai în Grecia trebuie să își regândească itinerariile. O grevă generală în sectorul maritim va bloca complet transportul către insule timp de 24 de ore, iar autoritățile române au emis o atenționare oficială.

Grevă totală în Grecia chiar de 1 Mai

Minivacanța de 1 Mai vine cu probleme serioase pentru turiștii care aleg Grecia. Confederația Maritimă Panelenă a anunțat o grevă generală în sectorul naval, care va începe la ora 00:01 și se va întinde pe parcursul întregii zile.

Practic, toate navele vor rămâne în porturi. Sunt vizate inclusiv feriboturile care asigură transportul de pasageri și vehicule între Grecia continentală și insule. Pentru turiști, asta înseamnă un blocaj total exact într-una dintre cele mai aglomerate perioade de plecări.

Această situație îi lovește direct pe românii care și-au rezervat vacanțe pe insule sau care tranzitează Grecia în această perioadă.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, potrivit anunțului Confederației Maritime Panelene, la data de 1 mai 2026, este preconizată o grevă în sectorul maritim, context în care toate navele, inclusiv cele care asigură transportul pasagerilor și al vehiculelor în regim feribot între partea continentală și insulele grecesti, vor rămâne andocate în porturi pe parcursul întregii zile, începând cu ora 00:01.”, a precizat MAE.

Autoritățile le recomandă românilor să verifice din timp programul curselor și să ia în calcul întârzieri sau modificări de ultim moment.

Ce trebuie să facă românii afectați

Cei aflați deja în Grecia sau care urmează să plece sunt sfătuiți să păstreze legătura cu operatorii de transport și să urmărească informațiile oficiale.

Pentru asistență consulară, românii pot apela:

  • Ambasada României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879
  • Consulatul General al României la Salonic: +30 231 034 0088 

În cazuri de urgență:

  • Atena: +30 697 899 6222
  • Salonic: +30 690 647 9076

De asemenea, MAE recomandă utilizarea aplicației mobile „mAIGreece” și consultarea constantă a surselor oficiale.

Atenționare și pentru Bulgaria: taxe și capcane online

Pentru românii care aleg Bulgaria ca alternativă de 1 Mai, autoritățile vin cu un alt avertisment important.

Taxa de traversare a Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu este de 2 euro și trebuie plătită exclusiv prin canale oficiale. Există însă site-uri false care pretind că oferă acest serviciu.

„Ministerul Afacerilor Externe reamintește cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria, faptul că taxa pentru traversarea Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu este în valoare de 2 euro, stabilită de Agenția Națională a Vămilor din Bulgaria pentru direcția de ieșire din Bulgaria, aceeași indiferent de modalitatea de plată și poate fi achitată numerar la punctul de trecere sau online exclusiv prin canalele oficiale accesibile la [https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41…](https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41…), [https://virtpos.customs.bg/vpos (https://virtpos.customs.bg/vpos) (portal direct), orice alt site care oferă acest serviciu fiind considerat o tentativa de fraudă.”, a transmis MAE.

În plus, circulația pe drumurile naționale din Bulgaria este condiționată de deținerea unei viniete valabile, care trebuie achiziționată de pe platformele oficiale.

Pentru asistență consulară:

  • Ambasada României la Sofia: +359 2971 2858 sau +359 2973 3510
  • Urgențe: +359 879 440 758

Autoritățile transmit cetățenilor să nu plece la drum fără să verifici informațiile oficiale. Între greva din Grecia și riscurile din Bulgaria, improvizațiile pot costa timp, bani și nervi.

În plus, vremea anunțată pentru minivacanța de 1 Mai este mai rece decât de obicei, ceea ce poate influența alegerea destinației.

Citește și

ARMATĂ Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani
16:24
Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani
FLASH NEWS Panică pe străzile Londrei. Două persoane au fost înjunghiate. Reacția premierului Starmer: „Atacul antisemit este îngrozitor”
15:45
Panică pe străzile Londrei. Două persoane au fost înjunghiate. Reacția premierului Starmer: „Atacul antisemit este îngrozitor”
ECONOMIE Ursula von der Leyen, avertisment alarmant: „Europa suportă pierderi de 500 de milioane euro pe zi din cauza războiului din Orientul Mijlociu”
15:10
Ursula von der Leyen, avertisment alarmant: „Europa suportă pierderi de 500 de milioane euro pe zi din cauza războiului din Orientul Mijlociu”
FLASH NEWS Statele Unite vor să prelungească blocada asupra porturilor iraniene. De ce preferă Donald Trump această măsură, în loc să reia bombardamentele
15:07
Statele Unite vor să prelungească blocada asupra porturilor iraniene. De ce preferă Donald Trump această măsură, în loc să reia bombardamentele
INEDIT Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”
14:48
Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”
FLASH NEWS Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
14:13
Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Se pare că nu doar oamenii, ci și papagalii folosesc nume pentru a vorbi între ei
EXCLUSIV Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
16:30
Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
CONTROVERSĂ Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
16:25
Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
VIDEO George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
16:13
George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
EXCLUSIV Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
15:55
Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
JUSTIȚIE ”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
15:50
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
COMUNICAT De Ziua Veteranilor de Război, Electrica Furnizare onorează o datorie față de cei care au apărat România lansând inițiativa „Energia recunoștinței”
15:40
De Ziua Veteranilor de Război, Electrica Furnizare onorează o datorie față de cei care au apărat România lansând inițiativa „Energia recunoștinței”

