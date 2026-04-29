Grevă totală în Grecia chiar de 1 Mai. Toate feriboturile, trase pe dreapta. Avertisment MAE pentru români

Românii care și-au planificat minivacanța de 1 Mai în Grecia trebuie să își regândească itinerariile. O grevă generală în sectorul maritim va bloca complet transportul către insule timp de 24 de ore, iar autoritățile române au emis o atenționare oficială.

Grevă totală în Grecia chiar de 1 Mai

Minivacanța de 1 Mai vine cu probleme serioase pentru turiștii care aleg Grecia. Confederația Maritimă Panelenă a anunțat o grevă generală în sectorul naval, care va începe la ora 00:01 și se va întinde pe parcursul întregii zile.

Practic, toate navele vor rămâne în porturi. Sunt vizate inclusiv feriboturile care asigură transportul de pasageri și vehicule între Grecia continentală și insule. Pentru turiști, asta înseamnă un blocaj total exact într-una dintre cele mai aglomerate perioade de plecări.

Această situație îi lovește direct pe românii care și-au rezervat vacanțe pe insule sau care tranzitează Grecia în această perioadă.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, potrivit anunțului Confederației Maritime Panelene, la data de 1 mai 2026, este preconizată o grevă în sectorul maritim, context în care toate navele, inclusiv cele care asigură transportul pasagerilor și al vehiculelor în regim feribot între partea continentală și insulele grecesti, vor rămâne andocate în porturi pe parcursul întregii zile, începând cu ora 00:01.”, a precizat MAE.

Autoritățile le recomandă românilor să verifice din timp programul curselor și să ia în calcul întârzieri sau modificări de ultim moment.

Ce trebuie să facă românii afectați

Cei aflați deja în Grecia sau care urmează să plece sunt sfătuiți să păstreze legătura cu operatorii de transport și să urmărească informațiile oficiale.

Pentru asistență consulară, românii pot apela:

Ambasada României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879

+30 210 672 8875, +30 210 672 8879 Consulatul General al României la Salonic: +30 231 034 0088

În cazuri de urgență:

Atena: +30 697 899 6222

+30 697 899 6222 Salonic: +30 690 647 9076

De asemenea, MAE recomandă utilizarea aplicației mobile „mAIGreece” și consultarea constantă a surselor oficiale.

Atenționare și pentru Bulgaria: taxe și capcane online

Pentru românii care aleg Bulgaria ca alternativă de 1 Mai, autoritățile vin cu un alt avertisment important.

Taxa de traversare a Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu este de 2 euro și trebuie plătită exclusiv prin canale oficiale. Există însă site-uri false care pretind că oferă acest serviciu.

„Ministerul Afacerilor Externe reamintește cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria, faptul că taxa pentru traversarea Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu este în valoare de 2 euro, stabilită de Agenția Națională a Vămilor din Bulgaria pentru direcția de ieșire din Bulgaria, aceeași indiferent de modalitatea de plată și poate fi achitată numerar la punctul de trecere sau online exclusiv prin canalele oficiale accesibile la [https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41…](https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41…), [https://virtpos.customs.bg/vpos (https://virtpos.customs.bg/vpos) (portal direct), orice alt site care oferă acest serviciu fiind considerat o tentativa de fraudă.”, a transmis MAE.

În plus, circulația pe drumurile naționale din Bulgaria este condiționată de deținerea unei viniete valabile, care trebuie achiziționată de pe platformele oficiale.

Pentru asistență consulară:

Ambasada României la Sofia: +359 2971 2858 sau +359 2973 3510

+359 2971 2858 sau +359 2973 3510 Urgențe: +359 879 440 758

Autoritățile transmit cetățenilor să nu plece la drum fără să verifici informațiile oficiale. Între greva din Grecia și riscurile din Bulgaria, improvizațiile pot costa timp, bani și nervi.

În plus, vremea anunțată pentru minivacanța de 1 Mai este mai rece decât de obicei, ceea ce poate influența alegerea destinației.

