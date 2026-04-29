Panică pe străzile Londrei. Două persoane au fost înjunghiate. Reacția premierului Starmer: „Atacul antisemit este îngrozitor”

Panica s-a dezlănțuit într-un cartier din nordul Londrei, după ce doi bărbați evrei au fost înjunghiați cu un cuțit pe stradă, la orele amiezii. Principalul suspect a fost reținut de către autorități, transmite BBC.

Atacatorul s-a năpustit asupra uneia dintre victime în timp ce aceasta se afla în fața unor magazine de pe o stradă din cartierul londonez Golden Green. A doua persoană a fost înjunghiată lângă o sinagogă. Victimele au fost transportate la spitalul Hatzola.

Poliția a reținut un suspect

Potrivit martorilor, principalul suspect a fost văzut în timp ce alerga pe străzi cu un cuțit și încerca să atace evreii din zonă.

Shomrim, organizația de securitate a comunității evreiești, a declarat că a intervenit imediat și a reținut un suspect.

Poliția a ajuns, ulterior, la fața locului și l-au reținut pe suspect.

Un locuitor a declarat că unul dintre atacuri a avut loc în fața casei sale. El a fost alertat după ce a auzit sunetul ambulanețelor.

Consiliul Deputaților Evreilor Britanici a emis o declarație.

„Suntem la curent cu un incident de înjunghiere raportat în Golders Green, soldat cu doi răniți”, se arată pe X. „Poliția a reținut un suspect. „Colaborăm cu CST [Community Security Trust], guvernul și poliția pentru a înțelege ce s-a întâmplat și pentru a transmite un răspuns ferm.”

Premierul Keir Starmer: „Atacul antisemit din Golders Green este absolut îngrozitor”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat azi, în Parlament, că atacul asupra comunității evreieși din cartierul Golders Green este „profund îngrijorător”.

Acesta a precizat că o anchetă este în curs de desfășurare.

„Atacul antisemit din Golders Green este absolut îngrozitor”.

Starmera mulțumit organizațiilor evreiești Shomrim și Hatzola, precum și poliției, pentru că „au acționat rapid” și promite că „cei responsabili vor fi aduși în fața justiției”.

„Atacurile asupra comunității noastre evreiești sunt atacuri asupra Marii Britanii”, a afirmat Starmer.

Suspectul a încercat, de asemenea, să înjunghie poliția. Victimele sunt în stare stabilă. Echipajele din cadrul secției antitero conduce ancheta.

Anunțul Poliției Metropolitane din Londra

„Miercuri, 24 aprilie, la ora 11:16, ofițerii au intervenit în urma unor sesizări privind înjunghierea a două persoane pe Highfield Avenue.

Ofițeri locali și ofițeri înarmați au intervenit imediat, alături de Serviciul de Ambulanță din Londra.

Suspectul a încercat, de asemenea, să înjunghie ofițeri de poliție și a fost atacat cu pistolul Taser înainte de a fi arestat. Niciun ofițer nu a fost rănit.

Doi bărbați – unul de 70 de ani și unul de 30 de ani – au fost tratați la fața locului pentru răni provocate de înjunghiere. Aceștia au fost duși la spital și ambii sunt în stare stabilă.

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor. A fost reținut și se află și astăzi. Lucrăm pentru a stabili naționalitatea și antecedentele sale.

Ofițeri specializați din cadrul Poliției Antiteroriste conduc ancheta și colaborează cu Poliția Metropolitană pentru a stabili toate circumstanțele și orice legături cu terorismul”, au transmis autoritățile.

