Panică pe străzile Londrei. Două persoane au fost înjunghiate. Reacția premierului Starmer: „Atacul antisemit este îngrozitor”

Ruxandra Radulescu
Panica s-a dezlănțuit într-un cartier din nordul Londrei, după ce doi bărbați evrei au fost înjunghiați cu un cuțit pe stradă, la orele amiezii. Principalul suspect a fost reținut de către autorități, transmite BBC.

Atacatorul s-a năpustit asupra uneia dintre victime în timp ce aceasta se afla în fața unor magazine de pe o stradă din cartierul londonez Golden Green. A doua persoană a fost înjunghiată lângă o sinagogă. Victimele au fost transportate la spitalul Hatzola.

Autoritățile au reținut un suspect.

Potrivit martorilor, principalul suspect a fost văzut în timp ce alerga pe străzi cu un cuțit și încerca să atace evreii din zonă.

Shomrim, organizația de securitate a comunității evreiești, a declarat că a intervenit imediat și a reținut un suspect.

Poliția a ajuns, ulterior, la fața locului și l-au reținut pe suspect.

Un locuitor a declarat că unul dintre atacuri a avut loc în fața casei sale. El a fost alertat după ce a auzit sunetul ambulanețelor.

Consiliul Deputaților Evreilor Britanici a emis o declarație.

„Suntem la curent cu un incident de înjunghiere raportat în Golders Green, soldat cu doi răniți”, se arată pe X.

„Poliția a reținut un suspect.

„Colaborăm cu CST [Community Security Trust], guvernul și poliția pentru a înțelege ce s-a întâmplat și pentru a transmite un răspuns ferm.”

Zona a fost împrejmuită de poliție, la momentul prinderii suspectului

Premierul Keir Starmer: „Atacul antisemit din Golders Green este absolut îngrozitor”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat azi, în Parlament, că atacul asupra comunității evreieși din cartierul Golders Green este „profund îngrijorător”.

Acesta a precizat că o anchetă este în curs de desfășurare.

„Atacul antisemit din Golders Green este absolut îngrozitor”.

Starmera mulțumit organizațiilor evreiești Shomrim și Hatzola, precum și poliției, pentru că „au acționat rapid” și promite că „cei responsabili vor fi aduși în fața justiției”.

„Atacurile asupra comunității noastre evreiești sunt atacuri asupra Marii Britanii”, a afirmat Starmer.

Suspectul a încercat, de asemenea, să înjunghie poliția. Victimele sunt în stare stabilă. Echipajele din cadrul secției antitero conduce ancheta.

Anunțul Poliției Metropolitane din Londra

„Miercuri, 24 aprilie, la ora 11:16, ofițerii au intervenit în urma unor sesizări privind înjunghierea a două persoane pe Highfield Avenue.

Ofițeri locali și ofițeri înarmați au intervenit imediat, alături de Serviciul de Ambulanță din Londra.

Suspectul a încercat, de asemenea, să înjunghie ofițeri de poliție și a fost atacat cu pistolul Taser înainte de a fi arestat. Niciun ofițer nu a fost rănit.

Doi bărbați – unul de 70 de ani și unul de 30 de ani – au fost tratați la fața locului pentru răni provocate de înjunghiere. Aceștia au fost duși la spital și ambii sunt în stare stabilă.

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor. A fost reținut și se află și astăzi. Lucrăm pentru a stabili naționalitatea și antecedentele sale.

Ofițeri specializați din cadrul Poliției Antiteroriste conduc ancheta și colaborează cu Poliția Metropolitană pentru a stabili toate circumstanțele și orice legături cu terorismul”, au transmis autoritățile.

FOTO: captură X

Citește și

COMEMORARE Regele Charles pleacă la New York să aducă un omagiu vicitimelor atacurilor de la 11 septembrie
16:31
Regele Charles pleacă la New York să aducă un omagiu vicitimelor atacurilor de la 11 septembrie
ARMATĂ Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani
16:24
Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani
ECONOMIE Ursula von der Leyen, avertisment alarmant: „Europa suportă pierderi de 500 de milioane euro pe zi din cauza războiului din Orientul Mijlociu”
15:10
Ursula von der Leyen, avertisment alarmant: „Europa suportă pierderi de 500 de milioane euro pe zi din cauza războiului din Orientul Mijlociu”
FLASH NEWS Statele Unite vor să prelungească blocada asupra porturilor iraniene. De ce preferă Donald Trump această măsură, în loc să reia bombardamentele
15:07
Statele Unite vor să prelungească blocada asupra porturilor iraniene. De ce preferă Donald Trump această măsură, în loc să reia bombardamentele
INEDIT Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”
14:48
Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”
FLASH NEWS Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
14:13
Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Se pare că nu doar oamenii, ci și papagalii folosesc nume pentru a vorbi între ei
EXCLUSIV Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
16:30
Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
CONTROVERSĂ Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
16:25
Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
VIDEO George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
16:13
George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
EXCLUSIV Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
15:55
Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
JUSTIȚIE ”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
15:50
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
COMUNICAT De Ziua Veteranilor de Război, Electrica Furnizare onorează o datorie față de cei care au apărat România lansând inițiativa „Energia recunoștinței”
15:40
De Ziua Veteranilor de Război, Electrica Furnizare onorează o datorie față de cei care au apărat România lansând inițiativa „Energia recunoștinței”

