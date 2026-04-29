Prima pagină » Emisiuni » Adrian Răduță vine la „Podcast cu Prioritate” by ProMotor pe 4 mai. Episod despre motocros, disciplină și culisele unui sport spectaculos

Adrian Răduță vine la „Podcast cu Prioritate” by ProMotor pe 4 mai. Episod despre motocros, disciplină și culisele unui sport spectaculos

Luni, 4 mai, de la ora 12:00, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”. Invitatul ediției este Adrian Răduță, unul dintre numele cunoscute din motocrosul românesc, sportiv și promotor activ al sporturilor cu motor pe două roți. Episodul este susținut de sponsorii Sanador și Vlad Cazino.

Într-o perioadă în care interesul pentru mobilitate alternativă, motociclism și sporturi extreme crește constant, dialogul moderat de Luci Popa aduce în prim-plan o disciplină spectaculoasă, dar adesea prea puțin înțeleasă de publicul larg. Adrian Răduță explică diferențele dintre motocros și enduro, dar și ce presupune, în realitate, pregătirea unui pilot.

Motocrosul, între adrenalină și disciplină

Invitatul vorbește despre cât de periculos este, de fapt, motocrosul și de ce disciplina, antrenamentul și respectarea regulilor reduc considerabil riscurile. În podcast sunt abordate și subiecte sensibile, precum accidentările, echipamentul de protecție sau costurile reale pentru un sezon competițional. Potrivit acestuia, participarea într-un campionat național poate însemna investiții de 25.000 până la 30.000 de euro anual, în funcție de nivelul sportivului.

Un alt punct important al discuției vizează copiii care vor să înceapă acest sport. Adrian Răduță explică de la ce vârstă pot urca cei mici pe motocicletă și cum sporturile cu motor pot contribui la educație, disciplină și reflexe utile pentru viitorii participanți la trafic.

România, tot mai prezentă în competițiile internaționale

Podcastul atinge și nivelul actual al motocrosului românesc, comparația cu Vestul Europei și provocările de dezvoltare ale acestui sport. Adrian Răduță vorbește despre noile generații de piloți, despre sportivii români prezenți în Campionatele Europene și despre rezultatele promițătoare obținute în ultimii ani.

Nu lipsesc nici poveștile despre circuitul din Otopeni, unul dintre reperele motocrosului local, construit în urmă cu peste două decenii și devenit loc de antrenament, competiții și formare pentru noi talente.

Noul episod „Podcast cu Prioritate” promite o conversație sinceră, informativă și spectaculoasă despre pasiune, performanță și sacrificiile din spatele unui sport care se vede spectaculos de pe margine, dar se trăiește intens pe traseu.

Episodul va fi disponibil pe canalul oficial de YouTube ProMotor România, acolo unde publicul poate urmări integral una dintre cele mai interesante discuții recente despre motocros și motorsportul românesc.

