Dumitru Chisăliță. Prețul motorinei poate urca spre 10 lei. Benzinăriile ar putea rămâne temporar fără combustibili

Prețul motorinei ar putea atinge 9,6 lei pe litru în zilele următoare. Unele stații de alimentare ar putea rămâne temporar fără stocuri. Totul, pe fondul tensiunilor internaționale, diferențelor mari de preț între rețele și alimentărilor preventive, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit lui Chisăliță, piața petrolului internațional traversează o perioadă de instabilitate. Barilul de țiței Brent oscilează între 106 și 116 dolari. Această volatilitate se traduce prin creșteri constante ale prețurilor carburanților, preia Liibertatea.

AEI: Vacanța de 1 mai vine la pachet cu creșteri de preț și potențială penurie

„Vacanța de 1 mai vine la pachet cu creșteri de preț și potențială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilența celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede.

Piața petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele șoferilor români (…) Piața nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, spune Dumitru Chisăliță, într-o analiză.

În prezent, motorina standard se vinde în România cu circa 9,3 lei pe litru. În următoarea etapă ar putea fi între 9,4 și 9,6 lei, într-un interval de câteva zile, mai estimează acesta.

Specialistul subliniază că această creștere nu este explozivă, ci graduală: „Nu vorbim despre o explozie, ci de o scumpire lentă, constantă, aproape zilnică”.

Scenarii posibile: motorina, 10 lei litrul

Chisăliță a menționat două scenarii pentru evoluția pieței. Primul, mai optimist, presupune o calmare a tensiunilor globale și o corecție a prețului petrolului, ceea ce ar putea stabiliza sau chiar reduce prețul motorinei.

Cel de-al doilea, mai probabil, indică o escaladare a instabilității, cu prețuri la motorină care ar putea depăși pragul psihologic de 10 lei pe litru.

Efectul de turmă

„România nu controlează prețul carburantului, doar îl încasează. Iar în următoarea săptămână, direcția este una singură – în sus”, a explicat președintele AEI, Dumitru Chisăliță. Efectul de turmă amplifică problema în România.

În ultima săptămână, aproximativ 60 de stații Petrom au rămas fără motorină standard, din cauza prețurilor mai mici față de competitori.

„Când o rețea vinde motorina cu zeci de bani mai ieftin, clienții migrează masiv acolo. Stocurile locale se golesc, cisternele nu pot reaproviziona instant, iar stația rămâne fără motorină. Nu pentru că România nu mai are motorină, ci pentru că fluxul comercial se rupe local”, a precizat Chisăliță.

Efectul de turmă amplifică problema, iar alimentările preventive devin frecvente:

„Apoi intervine efectul de turmă. Un șofer vede pompă închisă, postează poza, alții fac plinul preventiv, flotele trag mai mult, iar o problemă punctuală devine panică operațională.

Într-o piață normală, asta se reglează prin preț. Într-o piață tensionată, cu plafonări, restricții și frică, reglajul devine brutal, nu mai crește doar prețul, dispare produsul din unele stații”.

AEI: Intervenții guvernamentale cu efecte secundare

Pentru a limita impactul acestor dezechilibre, guvernul a introdus măsuri precum plafonarea adaosului comercial, raportări obligatorii și limitări la exporturi, valabile până la 30 iunie. Totuși, aceste măsuri au efecte secundare.

„Operatorii nu mai concurează relaxat; își apără stocurile, cash-flow-ul și riscul de înlocuire la prețuri mai mari. Statul încearcă să țină prețul sub control, companiile încearcă să nu piardă bani, consumatorii se panichează”, a explicat Chisăliță.

Situația actuală arată o piață carburanților fără rezerve suficiente. Dacă lipsurile se extind la al doilea mare jucător, Rompetrol, problema devine sistemică.

„România nu este neapărat fără motorină. România este fără tampon. Piața nu mai are elasticitate. Iar când o piață fără tampon este lovită de geopolitică, plafonări, cerere nervoasă și diferențe mari de preț, prima victimă nu este rafinăria, ci pompa”, a concluzionat președintele AEI.

Recomandarea autorului: Motorina a sărit de pragul de 9,3 lei / litru. Marile lanțuri de benzinării au înregistrat noi scumpiri

Mediafax
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Vogue vine oficial în România! Revista iconică se lansează în 2027 și promite să ducă moda românească pe scena globală
POLITICĂ Rareș Bogdan, critici dure la adresa politicilor UE privind imigranții: „Uniunea a schimbat legile, să nu-i supere. A ales să-i supere pe creștini”
18:18
Rareș Bogdan, critici dure la adresa politicilor UE privind imigranții: „Uniunea a schimbat legile, să nu-i supere. A ales să-i supere pe creștini”
APĂRARE Pete Hegseth vrea 1,5 trilioane $ pentru apărare în 2027: Ducem un război existențial cu Iran. Aliații care nu ne ajută se vor confrunta cu consecințe
18:10
Pete Hegseth vrea 1,5 trilioane $ pentru apărare în 2027: Ducem un război existențial cu Iran. Aliații care nu ne ajută se vor confrunta cu consecințe
FLASH NEWS Benjamin Netanyahu plănuiește o nouă vizită la Washington în săptămânile următoare. Pe agenda discuțiilor se află războiul din Liban și Iran
18:08
Benjamin Netanyahu plănuiește o nouă vizită la Washington în săptămânile următoare. Pe agenda discuțiilor se află războiul din Liban și Iran
LIVE UPDATE 🚨 Guvernul condus de Bolojan se reunește astăzi în prima ședință după demisiile PSD. Consiliul Legislativ nu dă aviz pe cumulul pensie-salariu
18:07
🚨 Guvernul condus de Bolojan se reunește astăzi în prima ședință după demisiile PSD. Consiliul Legislativ nu dă aviz pe cumulul pensie-salariu
SPORT Mesaj dur pentru ministrul Radu Miruță de la fostele glorii din handbal care au reprezentat Steaua: „S-a promovat mediocritatea”
18:03
Mesaj dur pentru ministrul Radu Miruță de la fostele glorii din handbal care au reprezentat Steaua: „S-a promovat mediocritatea”
FLASH NEWS Radu Miruță, interimar la Ministerul Transporturilor, cere demiterea directorului general al Metrorex
17:55
Radu Miruță, interimar la Ministerul Transporturilor, cere demiterea directorului general al Metrorex

