Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că face eforturi să înţeleagă strategia de abordare politică a colegilor de coaliţie de la PSD.

Hunor arată că, în momentul în care iniţiezi o moţiune ca să dai jos guvernul, trebuie să vii cu ceva în loc.

Documentul iniţiat de AUR-PSD-PACE , care va fi citit miercuri în plen şi dezbătut şi votat marţea viitoare, are nişte lipsuri, mai spune Hunor.

„Din această moţiune lipsesc nişte chestiuni foarte importante. Când dai jos un Guvern, trebuie să propui ceva în loc. Lipseşte această chestiune. Din punctul nostru de vedere nu e OK, spune Hunor.

Liderul UDMR mai spune că întâmpină nişte probleme de înţelegere atunci când vine vorba de strategia politică pe care PSD are în vedere cu această moţiune.

„Am încercat să înţeleg ce face PSD. N-am înţeles”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: