Într-o ședință cu reprezentanții municipali și ofițeri militari, președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat încrederea că obiectivele operațiunii militare speciale din Ucraina vor fi atinse.

„Nimeni nu are dubii că noi o să câștigăm”, a spus un ofițer rus care a participat la întrunire.

„Operațiunile de luptă sunt întotdeauna extrem de complexe și periculoase. Știm cum se va termina totul. Dar nu vom face nicio declarație publică despre asta; pur și simplu vom implementa și vom depune eforturi pentru obiectivele pe care ni le-am stabilit, sarcinile cu care ne confruntăm. Sunt încrezător că acestea vor fi atinse”, a declarat Vladimir Putin la întâlnirea cu reprezentanții comunității municipale.

El a răspuns tezei exprimate în timpul întâlnirii că „inamicul nu are nicio îndoială că Rusia va câștiga”.

„Se gândesc doar cum să oficializeze totul”, a adăugat Putin.