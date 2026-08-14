Cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 a fost câștigat joi, 13 august 2026. Câștigătorul va încasa peste 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Numerele extrase joi, 13 august 2026, la Loto 6/49 au fost:

45, 12, 13, 44, 36, 37.

Cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 a fost câștigat cu un bilet jucat în Oradea. Norocosul a mizat doar 8,50 lei și a câștigat peste 52,8 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Loteria Română a anunțat joi seară rezultatul tragerii și valoarea exactă a premiului-record.

„La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 13.08.2026, s-a câștigat cel mai mare premiu de categoria I din istoria acestui joc, în valoare de 52.839.623,04 lei (10.077.166,58 euro)”, se arată în comunicatul publicat de Loteria Română.

Jucătorul a nimerit toate cele șase numere cu cea mai simplă formulă posibilă de participare, fără scheme sau mai multe variante pe același bilet.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Al doilea jackpot câștigat în 2026

Câștigul uriaș de joi seară este al doilea premiu de categoria I câștigat anul acesta la Loto 6/49. Ultima dată, premiul cel mare a fost câștigat pe 12 februarie 2026, când acesta era în valoare de 22.948.891,68 lei.

Premiul acordat joi este astfel de peste două ori mai mare decât cel câștigat în februarie și stabilește un nou record pentru Loto 6/49.