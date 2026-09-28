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Premieră istorică în spațiu: SpaceX a lansat racheta Starship într-un zbor orbital complet. Compania lui Elon Musk anunță obiectivele atinse

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Racheta spațială Starship a companiei SpaceX a fost lansată cu succes în primul zbor orbital. Anii trecuți, racheta a efectuat zboruri doar în spațiul suborbital. Acum, a reușit în premieră istorică să elibereze sateliți Starlink V3 pe orbita planetei noastre. 

Racheta construită de SpaceX, compusă din propulsoare Super Heavy și nava principală Starship, a decolat cu succes la 12:46 (ora locală) din complexul Starbase al companiei spațiale din sudul Texasului (coasta Golfului Mexic, lângă Brownsville).

Cea mai mare rachetă din lume a plasat noi sateliți pe orbită

Cu toate că unul dintre motoarele Raptor 3 s-a oprit prematur, cea mai puternică și mai mare rachetă din lume a eliberat treptat primii sateliți operaționali Starlink V3.

La bord nu se află echipaj uman, dar SpaceX preconizează că racheta Starship va transporta echipajele de astronauți către Lună și Marte în viitoarele misiuni NASA.

Racheta va orbita Pământul de șase ori. Va ameriza în Pacific

Elon Musk spune că rachetele Starship vor putea opera sute sau mii de zboruri pe an.

Racheta, cât o clădire de 40 de etaje, va efectua șase rotații în jurul Terrei în decursul călătoriei de 10 ore.

Fiind reutilizabilă, va ameriza în Oceanul Pacific, la vest de Chile.

Sursa Video: SpaceX

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