Compania Romgaz neagă că ar fi fost presată de oficiali ai statului să cumpere gaze naturale lichefiate (LNG). Compania a precizat într-un comunicat de presă că orice eventuală achiziție va fi decisă pe baza prețului, a condițiilor de piață și a interesului economic al companiei, prin procedurile interne prevăzute de lege. Precizările vin în contextul în care au apărut informații în spațiul public cum că oficiali americani ar fi exercitat presiuni ca statul român să cumpere LNG de la americani.

ROMGAZ neagă faptul că demintarii s-ar fi implicat în achiziția gazelor naturale lichefiate

Romgaz a susținut azi printr-un comunicat de presă că nu a primit presiuni din partea niciunui demnitar ca să încheie contracte cu privire la cumpărarea sau vânzarea de gaze. Compania a precizat că deciziile comerciale sunt luate de conducerea sa, conform regulilor interne și legislației în vigoare.

„În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public referitoare la posibile achiziții de gaze naturale lichefiate (LNG), Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ SA („ROMGAZ”) face următoarele precizări, în vederea unei informări corecte și complete a publicului.

Pentru a evita orice neînţelegere care poate fi creată de anumite informații apărute în spațiul public legat de achiziția unor gaze naturale LNG de către ROMGAZ, precizăm că, niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea ROMGAZ să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare gaze, indiferent de sursă (deci inclusiv din LNG)”, scrie în comunicatul de presă.

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„ROMGAZ este o societate listată pe piața de capital și îşi desfășoară activitatea cu respectarea cadrului legal”

Romgaz a mai scris în comunicat că este o companie listată la bursă și trebuie să respecte regulile aplicabile tuturor firmelor de acest tip. Chiar dacă statul român este acționarul principal, deciziile companiei trebuie luate potrivit procedurilor interne și în respectul drepturilor tuturor acționarilor.

„ROMGAZ este o societate listată pe piața de capital și îşi desfășoară activitatea cu respectarea cadrului legal și a regulilor de guvernanță corporativă aplicabile societăților listate. Calitatea statului român de acţionar majoritar nu înlătură și nu modifică obligația companiei de a respecta aceste reguli, mecanismele corporative de decizie, drepturile tuturor acționarilor și obligațiile de informare aplicabile unei societăți listate.

Analizarea oportunităților comerciale și adoptarea eventualelor decizii de achiziție aparțin exclusiv mecanismelor corporative de decizie ale ROMGAZ și se realizează pe baza criteriilor economice, comerciale și strategice aplicabile companiei”, mai scrie în comunicat.

Romgaz spune că afacerile sunt analizate în funcție de preț, riscuri și nevoile companiei

Conform comunicatului, compania Romgaz a susținut că orice afacere pe care o face este analizată în funcție de preț, condițiile de pe piață, riscuri și nevoile companiei. Deciziile sunt luate după procedurile interne și țin cont de planurile de dezvoltare ale companiei.

Romgaz va analiza în continuare oportunitățile de pe piața gazelor, inclusiv cele privind LNG, în funcție de interesul economic al companiei. Dacă va exista o decizie care trebuie anunțată public, aceasta va fi comunicată transparent, prin canalele oficiale și conform legii.

„Orice decizie privind realizarea unei operațiuni comerciale este fundamentată pe criterii de fezabilitate economică, comercială și strategică, prin raportare la condițiile de piață, riscurile asociate, necesitățile companiei și obiectivele sale de dezvoltare, cu respectarea mecanismelor de guvernanță corporativă și a competenţelor de aprobare aplicabile.

ROMGAZ va continua să analizeze oportunitățile existente pe piața gazelor naturale, inclusiv LNG, exclusiv prin raportare la interesul companiei și la criteriile economice, comerciale și strategice relevante. Orice informaţie care, potrivit cadrului legal aplicabil unei societăți listate, face obiectul unei obligații de raportare va fi comunicată în mod transparent, prin canalele oficiale și în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă”, arată comunicatul Romgaz.

Amabasadoarea SUA în Grecia, acuzată că ar fi spus că americanii pun umărul la debarcarea lui Ilie Bolojan

Recent, în spațiul public a apărut informația că Romgaz ar fi fost presată de demnitari să cumpere gaze lichefiate. Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi declarat, în cadrul unei cine desfășurate la Atena în luna martie, la care a participat și ministrul grec al Energiei, că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan și că o situație similară s-ar putea produce și în Grecia, potrivit The Wall Street Journal. Motivul ar fi fost refuzul premierului Bolojan de a cumpăra LNG de la americani.

Conversația a devenit aprinsă, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat această descriere a schimbului de replici”, scrie Wall Street Journal.

„În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: «Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici», potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici”, a notat Wall Street Journal.

Kimberly Guilfoyle este principala reprezentantă a SUA în promovarea, în regiune, a proiectului Coridorul Vertical, inclusiv în România. Ea a fost logodnica lui Donald Trump Jr. Premierul Ilie Bolojan nu a dat curs solicitărilor venite din partea consorțiului americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze privind achiziția de gaze din SUA la un preț mai mare decât cel al pieței.

În luna martie, liderii PSD erau în proces de rupere a coaliției de guvernare cu PNL. Totodată, pregăteau referendumul intern din luna aprilie în care au confirmat retragerea miniștrilor din guvern. Încă din februarie, Sorin Grindeanu anunțase, într-un interviu acordat G4Media, că intenționează să propună organizarea unui vot intern în PSD pentru a decide dacă partidul va continua să facă parte din coaliție cu Ilie Bolojan în funcția de premier sau dacă va solicita desemnarea unui alt prim-ministru din partea PNL.

Consultarea internă din aprilie s-a încheiat cu un vot covârșitor în favoarea ieșirii PSD de la guvernare. Ulterior, în luna mai, PSD și AUR au depus și au votat o moțiune de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan.

Ce este Coridorul Vertical

Coridorul Vertical este un proiect destinat transportului gazelor din Grecia către țările din nordul și estul Europei, printre care Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina. Statele Unite au investit în infrastructura necesară pentru ca gazele naturale lichefiate (GNL) importate din America să poată fi regazeificate și ulterior transportate prin conducte către cumpărători.

Premierul Ilie Bolojan a criticat cheltuirea a aproape un miliard de lei în acest proiect

În luna aprilie, președintele Nicușor Dan vorbea despre interesul Statelor Unite de a vinde gaze naturale lichefiate (GNL) pe piața din România prin intermediul Coridorului Vertical.

„Este interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană. Noi vrem să avem o prezență americană în România și vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României”, spunea atunci Nicușor Dan.

Încercările companiilor americane de a vinde gaze în România au loc în contextul începerii iminente a producției din Marea Neagră. Romgaz și OMV Petrom urmează să producă, începând de anul viitor, cantități suficiente pentru consumul intern, la prețul pieței. Acest lucru face mai dificilă achiziția de GNL american, care este vândut la prețuri mai mari.