În 2020, campania GoFundMe pentru George Floyd a strâns 14,7 milioane de dolari. Șase ani mai târziu, frații săi cer explicații despre bani

La șase ani de la moartea lui George Floyd, trei dintre frații acestuia cer socoteală pentru milioane de dolari strânse prin campania GoFundMe, scrie timesofindia.indiatimes.com.

Unde au ajuns cele 19 milioane de dolari din donațiile pentru George Floyd?

Rudele lui George Floyd îi cer fratelui lor, Philonise Floyd, să spună ce s-a întâmplat cu donațiile generoase.

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The Official George Floyd Memorial Fund a fost lansat în 2020 după moartea lui Floyd în Minneapolis, un incident care a generat proteste masive la nivel global, împotriva brutalității poliției și a nedreptății rasiale.

În urma campaniei, 500.000 de filantropi au donat în total 14,7 milioane de dolari, aceasta fiind una din cele mai de succes campanii GoFundMe desfășurate vreodată.

Potrivit presei americane, ZsaZsa Floyd, LaTonya Floyd și Rodney Floyd au angajat un avocat din Houston pentru a solicita înregistrările fiscale de la fratele lor, Philonise Floyd.

Scrisoarea oficială trimisă lui Philonise Floyd: Ce documente financiare i se cer

Într-o scrisoare oficială adresată în 11 august 2026, frații lui George Floyd au cerut extrasele bancare, istoricul tranzacțiilor, chitanțele pentru plata impozitelor și documentația care să demonstreze cum au fost distribuite donațiile.

Frații lui Floyd avansează o sumă și mai mare, de 19 milioane de dolari, față de cea de 14,7 milioane de dolari, raportată de GoFundMe.

Philonise are la dispoziție 20 de zile pentru a furniza documentele solicitate.

Fondul memorial a fost înființat pentru a acoperi costurile de înmormântare, de consiliere psihologică, procedurile legale și alte cheltuieli ale familiei lui George Floyd. O parte din donații ar fi trebuit să fie investite în educația copiilor lui Floyd.

Rudele acestuia cer acum mai multă transparență din partea lui Philonise Floyd, pentru a vedea exact unde s-au dus banii.

Solicitările lor nu înseamnă, însă, că s-ar fi produs vreo infracțiune financiară. Disputa se referă la accesul la bilanțul fiscal și la întrebări despre cum au fost colectate și distribuite donațiile în memoria lui George Floyd.