Cristian Tudor Popescu comentează scandalul ambasadoarei SUA în Grecia: „Grindeanu n-a mințit”

Cristian Tudor Popescu a comentat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, scandalul ambasadoarei SUA în Grecia, care ar fi declarat, în cadrul unei cine desfășurate la Atena în luna martie, la care a participat și ministrul grec al Energiei, că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan și că o situație similară s-ar putea produce și în Grecia.
Jurnalistul susține că președintele PSD nu minte atunci când spune că nu a discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze în timpul întâlnirii cu Kimberly Guilfoyle. Cristian Tudor Popescu pune declarațiile ambasadoarei Statelor Unite în Grecia pe seama unei seri mai „efervescente”, la o cină „dens hidratată”.
Liderul social-democrat a respins categoric scenariile care leagă relația cu oficialii americani de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.
„Pe scurt, rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Dar poate că n-am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văzut că acest lucru este legat de moțiunea de cenzură. Vă mai spun o dată ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan.
Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici Monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită. Și că guvernează prost”, a declarat Sorin Grindeanu.