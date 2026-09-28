Cristian Tudor Popescu comentează scandalul ambasadoarei SUA în Grecia: „Grindeanu n-a mințit”

Cristian Tudor Popescu a comentat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, scandalul ambasadoarei SUA în Grecia, care ar fi declarat, în cadrul unei cine desfășurate la Atena în luna martie, la care a participat și ministrul grec al Energiei, că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan și că o situație similară s-ar putea produce și în Grecia.

Cristian Tudor Popescu: ”PSD a intrat la guvernare anul trecut cu principalul scop de a-l da jos pe Bolojan, în momentul potrivit”

Jurnalistul susține că președintele PSD nu minte atunci când spune că nu a discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze în timpul întâlnirii cu Kimberly Guilfoyle. Cristian Tudor Popescu pune declarațiile ambasadoarei Statelor Unite în Grecia pe seama unei seri mai „efervescente”, la o cină „dens hidratată”.

”News Alert: Grindeanu n-a mințit