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Cristian Tudor Popescu comentează scandalul ambasadoarei SUA în Grecia: „Grindeanu n-a mințit”

Cristian Tudor Popescu comentează scandalul ambasadoarei SUA în Grecia:
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Cristian Tudor Popescu a comentat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, scandalul ambasadoarei SUA în Grecia, care ar fi declarat, în cadrul unei cine desfășurate la Atena în luna martie, la care a participat și ministrul grec al Energiei, că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan și că o situație similară s-ar putea produce și în Grecia.

Cristian Tudor Popescu: ”PSD a intrat la guvernare anul trecut cu principalul scop de a-l da jos pe Bolojan, în momentul potrivit”

Jurnalistul susține că președintele PSD nu minte atunci când spune că nu a discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze în timpul întâlnirii cu Kimberly Guilfoyle. Cristian Tudor Popescu pune declarațiile ambasadoarei Statelor Unite în Grecia pe seama unei seri mai „efervescente”, la o cină „dens hidratată”.

”News Alert: Grindeanu n-a mințit
Poate că madam USAmbassador la Atena a avut o seară mai efervescentă la o cină dens hidratată și s-a comportat ca o amazoană alazoană. Că „Putem face asta oricărei țări!”, adică să-i dărâme guvernul, e o fanfaronadă trumpă rezultă din faptul că oricât s-a efortat Washingtonul, n-a putut să-l țină pe Orban Viktor în scaun.
Iar Grindeanu Știucă, în mod excepțional, nu minte. PSD a intrat la guvernare anul trecut cu principalul scop de a-l da jos pe Bolojan, în momentul potrivit. Deci, ma`am Kimberley ar fi forțat o ușă spartă. Iar contractul păgubos pentru România cu SUA cu privire la gazul lichefiat, Grindeanu l-ar semna și cu stiloul ținut în dinți, de vreme ce era bucuros să-i dea un miliard de dolari de la buget lui Trump pentru nimic. Proamerican, ce mama dracului”, a scris jurnalistul, pe pagina sa de Facebook.

Grindeanu: ”Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici Monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot”

Liderul social-democrat a respins categoric scenariile care leagă relația cu oficialii americani de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Pe scurt, rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Dar poate că n-am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văzut că acest lucru este legat de moțiunea de cenzură. Vă mai spun o dată ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan.

Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici Monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită. Și că guvernează prost”, a declarat Sorin Grindeanu.

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