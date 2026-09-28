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După ce Gândul a scris despre scandalul cenzurării naistului Nicolae Voiculeț la un eveniment diplomatic, Biblioteca Metropolitană București anunță că acesta va avea loc

După ce Gândul a scris despre scandalul cenzurării naistului Nicolae Voiculeț la un eveniment diplomatic, Biblioteca Metropolitană București anunță că acesta va avea loc
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Materialul Gândul despre acuzațiile de cenzură aduse de naistul Nicolae Voiculeț a stârnit reacția oficialilor Bibliotecii Metropolitane București, care ne-au transmis că evenimentul „Stagiunea Valorilor – Ambasadorii Excelenței” va avea loc pe data de 30 septembrie așa cum a fost programat inițial și că nu a existat vreo încercare de anulare a acestuia. Oficialii spun și că Primăria Capitalei a inclus evenimentul în programul cultural publicat încă de vineri, 25 septembrie. Asociația Club M, organizator al evenimentului, susține că Biblioteca a ales să susțină evenimentul după o analiză a acestuia. Naistul Nicolae Voiculeț s-a revoltat într-o postare pe Facebook din cauză că Biblioteca Metropolitană București ar fi încercat să cenzureze evenimentul cultural la care acesta participa, din motive politice.

Biblioteca Metropolitană București, surprinsă de situația creată

În mesajul de clarificare, oficialii Bibliotecii Metropolitane s-au arătat surprinși de situația creată după revolta naistului Nicolae Voiculeț. Au transmis și că doresc doar ca situația să fie cunoscută așa cum este și să existe o delimitare clară între afirmațiile făcute de diverse persoane în spațiul public și poziția oficială a Bibliotecii.

„Evenimentul nu a fost anulat și va avea loc pe 30 septembrie, la Biblioteca Metropolitană București. Nu a existat o decizie a BMB de cenzurare a evenimentului sau a vreunuia dintre participanți. Evenimentul a fost raportat de noi către Primăria Municipiului București încă de miercuri, 23 septembrie, în raportarea pe care BMB o transmite în fiecare miercuri cu evenimentele programate pentru săptămâna următoare. În urma acestei raportări, PMB a inclus evenimentul în programul cultural publicat oficial pe 25 septembrie, unde figurează pentru 30 septembrie, ora 17:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”.

Tocmai de aceea ne-a surprins situația creată ulterior în spațiul public și asocierea BMB și a managerului instituției cu ideea de cenzură. Nu dorim să intrăm în nicio polemică și nici în discuțiile politice apărute în jurul participanților. Pentru noi este important doar ca situația să fie cunoscută așa cum este ea în realitate și să existe o delimitare clară între afirmațiile făcute de diverse persoane în spațiul public și poziția oficială a Bibliotecii.”, au transmis oficialii Bibliotecii Metropolitane.

Organizatorul evenimentului, asociația Club M, a revenit cu o reacție la anunțul făcut de Biblioteca Metropolitană în care a anunțat și prezența naistului Nicolae Voiculeț.

„Iată că, după o analiză obiectivă, instituțiile statului au decis să susțină desfășurarea evenimentului din data de 30 septembrie din cadrul proiectului cultural, educativ și de diplomație culturală «Stagiunea Valorilor – Ambasadorii Excelenței», organizat de Asociația culturală Club M în parteneriat cu BMB de mai bine de un deceniu. Reamintim că ne va onora cu participarea la eveniment, în calitate de speaker, maestrul Nicolae Voiculeț, ambasador al culturii române, promotor și susținător al valorilor autentice românești.”

Cum s-ar fi ajuns la anularea evenimentului culturalz

Nicolae Voiculeț a susținut că scandalul ar fi pornit de la președintele Asociației Lupii Tricolori, care l-a acuzat pe organizatorul evenimentului, Asociația Club M aflată sub conducerea lui Matei Bucur Mihăescu, că pregătește un eveniment politic de propagandă rusă și „suveranistă”.

Artistul a spus că după atacul lui Adrian Băzăvan, făcut tot pe Facebook, Club M a primit imediat o înștiințare din partea Bibliotecii Metropolitane, în care era avertizat că evenimentul nu poate avea loc până când scandalul nu este încheiat.

„Și lucrurile nu s-au oprit la Facebook. După apariția acestei postări, organizatorului i-a fost transmis mesajul: «Din păcate, noi nu putem să vă mai găzduim până nu vă rezolvați aceste probleme de imagine.» Organizatorul mi-a comunicat că aceasta ar fi poziția doamnei Ramona Ioana Mezei, director general al Bibliotecii Metropolitane București”, a scris Nicolae Voiculeț pe Facebook.

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