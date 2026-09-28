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Bogdan Măgurean, bodyguard pentru oameni cu milioane de euro: „Îmi dădeau câte 10.000-15.000 să mă duc cu ei câteva zile”

Bogdan Măgurean, bodyguard pentru oameni cu milioane de euro: „Îmi dădeau câte 10.000-15.000 să mă duc cu ei câteva zile”
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Bogdan Măgurean, cunoscut drept Kamaz, a vorbit despre perioada în care, la doar 20 de ani, a început să lucreze pentru oameni cu bani. Acesta a dezvăluit sumele pe care le primea pentru a-i însoți în transporturi de milioane de euro. El a povestit și despre situațiile în care a fost nevoit să intervină ca bodyguard. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

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„Eram copil de 20 de ani, te ia valul”

Invitat la „Martorii”, Bogdan Măgurean a povestit despre perioada în care a început să intre în cercurile unor oameni cu bani. El spune că, la acea vreme, era plin de ego și de mândrie și că, fiind foarte tânăr, „te ia valul”.

„Sincer, prea plină de ego și de mândrie. Când ești prea plin de tine și ai egoul prea mare, crezi că toată lumea se învârte în jurul tău. Mai am câțiva prieteni de-ai mei care au încă impresia asta, dar s-au mai înmuiat. Mai ales că am fost tânăr, am fost copil de 20 de ani. I-am cunoscut pe toți oamenii ăștia. Fiind tânăr, un pic te ia valul. Chiar de fură, știi?”, a declarat Kamaz.

„Îmi dădeau câte 10.000-15.000 să mă duc cu ei câteva zile”

În acea perioadă, Kamaz spune că era plătit cu mii de euro. Acesta îi însoțea pe oamenii de afaceri care transportau sume importante de bani.

„Am început să fac bani, am început să lucrez cu oameni cu bani. Erau câțiva oameni care mă trimiteau să le duc bani de acolo, acolo, știi? Le era frică să meargă ei și mă luau cu ei. Erau și patroni cu bani mulți, nu vreau să dau nume. Îți dau un exemplu: aveau afaceri prin tot Ardealul sau prin toată România cu fier vechi. Și ei trebuiau să meargă după două milioane de euro până acolo, să-i ducă la bancă sau unde aveau nevoie ei. Îmi dădeau câte 10.000-15.000 să mă duc cu ei câteva zile.”, a adăugat Măgurean.

„Ca să pot să îmi pun viața în joc pentru voi, trebuie să fiu prietenul tău”

Măgurean a vorbit și despre relația pe care o avea cu oamenii pentru care lucra ca bodyguard. Acesta spune că, înainte de toate, trebuia să existe o relație de prietenie și încredere. El subliniază că, de multe ori, a fost nevoit să acționeze violent, dar au fost și cazuri în care situația se rezolva pe cale amiabilă.

„Pentru cine am lucrat ca bodyguard, întotdeauna le-am zis: Prima dată trebuie să fiu prieten cu voi. Ca să pot să îmi pun viața în joc pentru voi, trebuie să fiu prietenul tău. A fost nevoie de multe ori să acționăm violent sau să acționez violent, dar de cele mai multe ori se termina… Erau băieți ca mine și puteam să vorbim la telefon.” a precizat Kamaz.

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