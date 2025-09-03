Exploratorii au găsit ușă gigantică în Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan. Ce este în spatele ei, de fapt

Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan oferă o priveliște spectaculoasă, însă în spatele lor este un mister bine ascuns. Exploratorii au găsit o ușă gigantică. Fotografiile și clipurile cu cei doi s-au viralizat pe Reddit.

Poarta Dzungarian, cunoscută și ca „Spărtura Altai,”, este un pasaj montan dintre Asia Centrală și China. Se întinde din China până în Afganistan, pe o distanță de 4.800 de km. Potrivit unei legende din Grecia antică, aceasta ar duce către Hiperboreea. Valea era folosită de călăreți pentru a călători între orașul chinez Zinjiang și Kazahstan.

O legendă străveche: Hiperboreea Se spunea despre Țara hiperboreenilor, numită în greacă Hiperboreea – „dincolo de Boreas” (zeul vântului nordic) că era un „paradis”, unde tot timpul era vară, cu soarele strălucind 24 ore pe zi, iar pomii erau foarte roditori astfel încât produceau de două ori fructe pe an. Potrivit lui Homer, Hesiod și Herodot, în Hiperboreea ar fi locuit pe durata iernii Apollo, zeul soarelui și al muzici. Din acest ținut provenea Leto, mama lui. Tot acolo ar fi locuit și un trib de oameni cu un singur ochi (ciclopi), cunoscuți ca „Arimaspi”.Ei creșteau grifoni și păzeau aurul. Herodot a scris că două fecioare, Arge și Opis, au venit din Hiperboreea la Delos, acompaniate de zeii însiși. Femeile au fost onorate cu imnuri și daruri. Alți autori au scris că în Hiperboreea locuiau regi giganți, înalți de 3 metri. Heracle ar fi căutat căprioara cu coarne aurii a lui Artemis în Hiperboreea.

Întrucât Herodot îi plasează pe hiperboreenii dincolo de massageți și issedoni, popoare de stepă din Asia Centrală, se pare că hiperboreenii ar fi putut trăi în Siberia. Întrucât renul este singura specie de cerb în care femelele poartă coarne, acest lucru ar sugera o regiune arctică sau subarctică. J. D. P. Bolton plasează Hiperboreea dincolo de Poarta Dzungariană, în nordul Xinjiangului, menționând că hiperboreenii erau, de fapt, chinezii, în timpul dinastiei Zhou.

Misterul ușii ascunse a fost deslușit

Dar ce au descoperit? Să fie oare dovada existenței extratereștrilor antici? Ar putea fi o ușă către o lume necunoscută? Teoriile internauților abundă în privința ușii, parcă dintr-o scenă din filmele „Stăpânul Inelelor” sau „Indiana Jones”.

Din păcate, nu are nimic de-a face cu extratereștri, nici cu lumile ascunse și nici cu „Pământul de Mijloc”, scrie LadBible. Ce ar putea fi? În spatele ușii nu se află nimic, decât stâncă. O simplă iluzie optică, la fel ca Sfinxul din Bucegi sau „Chipul de pe Marte”. O Pareidolie! Natura poate sculpta multe minuni la scară geologică, precum această „ușă gigantică”.

Un internaut a comentat despre formațiunea geologică stranie:

„Este începutul formării unui arc, care este foarte natural”.

Unde se află Hiperboreea, de fapt

Arheologii Kristian Kristiansen și Thomas B. Larsson au aflat, pe baza descoperirilor și cercetării, unde se situa așa zisa „Hiperboreea”: în Țările Baltice și în Marea Britanie de azi. Și-au publicat cercetările în cartea „The Rise of Bronze Age Society: Travels, Transmissions and Transformations” (2005).

Micenienii făceau comerț și cumpărau chilimbar de la baltici și triburile bretone încă din Epoca Bronzului. De asemenea, făceau negoț și cu sciții și alte popoare de stepă din bazinul carpatic. De acolo cumpărau echipamente pentru carele lor de război. La sanctuarele de la Delfi și Delos s-au găsit urme de chilimbar provenit din Țările Baltice de azi.

