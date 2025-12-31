Prima pagină » Știri externe » Știință » Știința demontează „mitul banilor”. Care este sentimentul-cheie care stă, de fapt, la baza fericirii reale

Știința demontează „mitul banilor”. Care este sentimentul-cheie care stă, de fapt, la baza fericirii reale

Mihai Tănase
31 dec. 2025, 08:39, Știință
Știința demontează „mitul banilor”. Care este sentimentul-cheie care stă, de fapt, la baza fericirii reale
Foto: Freepik.com

Mitul „banii aduc fericirea” a fost demontat de știință. Banii contează mai puțin decât credem atunci când vine vorba despre fericire, arată concluziile tot mai multor cercetări științifice. Studiile recente indică un factor surprinzător, dar esențial pentru starea de bine.

Potrivit oamenilor de știință, fericirea generală este influențată într-o măsură mult mai mică de venituri sau de rezultatele obținute și mult mai mult de cât control simt oamenii că au asupra deciziilor lor zilnice. Deși banii pot oferi confort și pot reduce stresul asociat nevoilor de bază, ei nu reprezintă principalul predictor al fericirii reale.

Un studiu important publicat în Journal of Personality and Social Psychology arată că autonomia este cel mai constant factor asociat cu fericirea pe termen lung. Cercetarea subliniază că persoanele care simt că își aleg singure direcția în viață se bucură de niveluri mai ridicate și mai stabile de bunăstare, indiferent de contextul extern, scrie Mediafax.ro.

Autonomia se referă la sentimentul că alegerile, obiceiurile și obiectivele personale sunt asumate și decise individual, nu impuse din exterior. Concluzia cercetătorilor este clară: oamenii care își percep viața ca fiind sub control propriu sunt mai fericiți, chiar și în situații dificile sau incerte.

Studiul mai arată că, deși banii pot contribui indirect la autonomie prin extinderea opțiunilor disponibile, ei nu adaugă fericire în mod direct odată ce nevoile esențiale sunt satisfăcute. În schimb, un puternic sentiment de control personal prezice constant emoții pozitive și satisfacție față de viață, indiferent de nivelul veniturilor.

Puterea sentimentului de control în viața de zi cu zi

Autonomia este strâns legată de capacitatea de a face alegeri, de a stabili obiective personale și de a-ți modela mediul, în loc de a reacționa pasiv la el. Cercetătorii susțin că oamenii cu un nivel ridicat de autonomie tind să se simtă mai împliniți chiar și atunci când rezultatele sunt imperfecte sau incerte.

De multe ori, fericirea depinde mai mult de procesul alegerii decât de rezultatul final. Viața profesională oferă un exemplu elocvent: chiar dacă angajații beneficiază de stabilitate și recompense graduale, lipsa controlului asupra deciziilor majore poate eroda sentimentul de siguranță. Concedierile, reorganizările sau schimbările de strategie pot anula rapid ani de muncă, afectând profund starea de bine.

Oamenii de știință subliniază că sporirea autonomiei nu presupune neapărat decizii radicale, precum renunțarea la un loc de muncă sau pornirea unei afaceri. Pașii mici și conștienți pot avea un impact major.

Alegerea modului de abordare a sarcinilor, stabilirea priorităților personale sau selectarea atentă a colaboratorilor sunt exemple de decizii care pot crește semnificativ sentimentul de control. Studiile sugerează că fericirea crește atunci când oamenii aleg ce fac, cum fac și de ce acel lucru contează pentru ei.

