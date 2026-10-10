Producția în masă de drone cu reacție a permis Rusiei să ocolească sistemele de apărare aeriană ucrainene. Au fost lovite, astfel, ținte economice și civile pe care Ucraina le protejase eficient de variantele mai vechi de drone Shahed. Acum, Ucraina se luptă să contracareze această nouă amenințare aeriană. Dar, până când nu vor fi elaborate noi contramăsuri, autoritățile ucrainene se confruntă cu o ecuație dificilă – salvarea vieților omenești, conservarea funcțiilor societății și protejarea economiei. Toate aceste probleme trebuie rezolvate simultan, se arată într-o analiză publicată de The Jamestown Foundation.

Autoritățile ucrainene au introdus un nou sistem de alertă antiaeriană pe 6 septembrie.

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Schimbarea este o încercare de a menține viața normală și sănătatea economică a țării, pe măsură ce atacurile cu drone rusești devin mai frecvente și mai distructive.

Cum funcționează noile drone cu reacție ale Rusiei: Achiziția de tehnologie pentru imprimarea 3D

Noul sistem de alertă antiaeriană împarte amenințările potențiale în niveluri galben și roșu.

„Galben” desemnează pericolul general reprezentat de drone;

„Roșu” indică un atac iminent cu rachete balistice, drone în masă sau un atac combinat cu rachete și drone.

În timpul unei alerte galbene, transportul terestru rămâne activ. Activitățile comerciale pot continua, atâta timp sunt respectate strict cerințele de siguranță.

Organizatorii evenimentelor pot continua sau chiar declanșa o adunare publică. Numai după ce este declarată o alertă roșie, cetățenii sunt așteptați să își înceteze activitățile și să se adăpostească.

Sistemul de alertă antiaeriană pe niveluri al Ucrainei este o încercare de a proteja economia țării și de a păstra o aparență de viață normală. Asta în timp ce Rusia desfășoară o campanie persistentă și distructivă de atacuri aeriene, realizată cu drone cu reacție produse în masă.

La sfârșitul verii, Rusia a achiziționat tehnologie pentru imprimarea 3D a componentelor turbinelor cu reacție. Această tehnologie a contribuit la înjumătățirea costului producției individuale de drone cu reacție. A permis, totodată, producția de masă în interiorul Rusiei, se arată în analiza publicată de The Jamestown Foundation.

Fiecare oră de alertă de raid aerian, costuri uriașe pentru Ucraina

Dronele cu reacție reprezintă o amenințare mai asemănătoare rachetelor de croazieră decât dronele tradiționale de tip Shahed.

În funcție de variantă, acestea zboară între 400 și 1.000 de kilometri pe oră (250 până la 620 de mile pe oră), de două până la cinci ori mai repede decât omologii lor mai vechi și zboară de patru până la șapte ori mai sus.

Forțele rusești echipează aceste drone cu reacție cu ghidare asistată de inteligență artificială, antene anti-bruiaj și sarcini utile mai mari.

Acestea ocolesc frecvent apărarea aeriană ucraineană, odinioară eficientă, și își lovesc țintele cu o forță distructivă considerabilă.

Campania Rusiei cu drone, care s-a intensificat brusc la sfârșitul lunii august, a adus deja consecințe devastatoare pentru economia Ucrainei. Atacurile împotriva centrelor de producție și a centrelor de afaceri au obligat deja guvernul ucrainean să ajusteze bugetele.

Ministrul ucrainean al economiei și mediului, Oleksandr Kravchenko, estimează că Ucraina pierde 45 de milioane de dolari pentru fiecare oră de alertă de raid aerian.

Între 22 și 29 septembrie, Kievul a înregistrat o medie de opt alerte pe zi

Vizarea intenționată de către Rusia a infrastructurii civile a îngreunat și mai mult viața de zi cu zi.

Distrugerea sistematică a benzinăriilor a ajuns la Kiev, determinând compania ucraineană de gaze Ukranafta să construiască adăposturi pentru 13 benzinării intacte în zone dens populate.

Atacurile împotriva infrastructurii feroviare s-au intensificat, perturbând unul dintre ultimele mijloace de transport fiabile pentru civili care traversau țara.

Autoproclamata „detoxifiere digitală obligatorie” a Rusiei sau atacurile intenționate asupra centrelor de date și a instalațiilor de telecomunicații, a cauzat perturbări ale datelor celulare și provocări ale sistemului de plăți.

Mai ales în Kiev, principala țintă a acestei campanii de până acum, aceste greutăți sunt însoțite de o presiune psihologică imensă.

La începutul acestui an, la Kiev au fost ore întregi și chiar zile întregi fără o alertă de raid aerian. Între 22 și 29 septembrie, capitala a înregistrat o medie de opt alerte pe zi, pentru un total mediu de șapte ore.

20 de ore cumulate sub alertă de raid aerian pe 30 septembrie

Locuitorii din Kiev au petrecut un număr record de 20 de ore cumulate sub alertă de raid aerian pe 30 septembrie. Dronele cu reacție ajung adesea și sunt interceptate deasupra orașului.

Bâzâitul, fluieratul și exploziile sunt aproape constante. În aceste condiții, munca, școala și somnul sunt aproape imposibile.

Pe măsură ce problemele economice și societale se acumulează, Ucraina se luptă să găsească soluții.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 67 de companii dezvoltă și produc în prezent interceptoare de drone capabile să doboare constant noi drone cu reacție.

Ratele generale de interceptare s-au îmbunătățit la aproximativ 57%.

Mai sunt multe de făcut pentru a se ridica la nivelul producției de drone cu reacție a Rusiei.

Sistemul de alertă de raid aerian pe niveluri, o modificare făcută în afara domeniului militar pentru a se adapta la această nouă realitate, nu a făcut decât să sporească anxietatea și frustrarea civililor.

„Atac în masă cu drone”, sintagmă neclară

Pragul pentru ceea ce constituie un „atac în masă cu drone” rămâne neclar. Unele dintre cele mai devastatoare atacuri asupra Kievului au avut loc în timpul unei alerte galbene, când locuitorii sunt mai puțin predispuși să se afle într-un adăpost.

Există presiuni pentru revenirea la vechiul sistem de alerte de raid aerian, timp în care activitatea încetează, iar civilii sunt așteptați să se adăpostească.

Până când Ucraina nu va putea dezvolta o contramăsură fiabilă împotriva dronelor cu reacție, autoritățile trebuie să se confrunte cu o dilemă aproape imposibilă în materie de apărare civilă.

Tratarea fiecărei incursiuni a dronelor cu reacție ca pe o amenințare tradițională de raid aerian riscă paralizarea transporturilor și a economiei.

Dacă regulile privind adăposturile rămân relaxate, civilii rămân expuși la arme din ce în ce mai periculoase și mai vulnerabile.

Această dilemă va crește probabil în importanță pe măsură ce se apropie iarna, aducând atacuri și mai frecvente și costuri economice și sociale asociate.

Foto main clădire avariată de drone în Kiev – Profimedia Images