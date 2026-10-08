Gordon B. „Skip” Davis Jr. – general-maior (în retragere) al armatei SUA – avertizează că NATO s-ar putea confrunta cu o problemă în cazul în care Rusia lui Putin ar ataca Alianța. Pregătirea NATO a fost sporită pe flancul estic în ultimul deceniu și se extinde acum mult dincolo de capacitatea de a face față unui atac armat. Există, însă, și un „dar”…

Forțele terestre avansate ale NATO sunt grupuri de luptă și brigăzi multinaționale staționate pe flancul estic, în mare parte în țările învecinate cu Rusia.

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Sunt stabilite în nouă țări diferite de-a lungul estului, de la Finlanda până în România, toate țările baltice, Polonia și Slovacia, Ungaria.

Conform doctrinei NATO, au dreptul să răspundă în autoapărare.

Nu ar avea nevoie de permisiune pentru a răspunde în cazul unui atac al Rusiei

„Dar acesta este cel mai simplu răspuns. Trebuie să curățăm puțin ceapa, pentru că în mod normal se așteaptă ca Rusia să facă un anumit tip de preparare”, explică generalul Gordon Davis pentru Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

„Hei, vedem ce faceți!”

„Skip” Davis mai spune că orice tip de agresiune ar fi precedat de mișcări de trupe.

„Rușii vor efectua un anumit tip de mișcare sau de adunare a forțelor, așa cum am văzut începând cu 2021, de-a lungul granițelor Ucrainei.

De aceea, NATO a reacționat: Hei, vedem ce faceți. Și nu pare doar intimidare. Pare a pregătiri pentru un anumit tip de ofensivă.

Aplicați acest tip de logică țărilor baltice. Pregătirile militare sunt observate constant peste graniță, pentru a înțelege intențiile Rusiei.

Așadar, există tot felul de semnalizări, fie vizuale, trafic radio etc.

Ar exista, de asemenea, imagini din satelit care nu sunt intruzive.

Puteți vedea bine în interiorul Rusiei, unde semnăturile ar indica pregătirile. Această intenție ar fi explicată conducerii superioare – gândiți-vă la Comandantul Suprem Aliat din Europa (SACEUR) și la Consiliul Nord-Atlantic.

Comandamentele NATO și-ar spori singure pregătirea. Gândiți-vă la Forța de Reacție Aliată

O țară atacată ar invoca probabil Articolul 5, ar cere asistență și apoi ar solicita imediat fie consultări în temeiul Articolului 4, fie ar solicita o invocare colectivă a Articolului 5 de către NATO.

O decizie colectivă are evident un impact politic mai mare. Demonstrează solidaritate și permite NATO să utilizeze structura de comandă NATO.

În general, pentru Articolul 5, care este fundamentul Tratatului de la Washington, acesta nu este un punct de discuție. Dacă este vorba de o agresiune clară, cum ar fi trecerea frontierei de către trupe sau atacuri semnificative în teritoriul aliat care sunt ușor de atribuit, asta e tot”, mai spune generalul Gordon B. „Skip” Davis.

„Nu este Linia Maginot. Nu va fi niciodată”

Rachetele de croazieră sau balistice, un număr masiv de drone devin din ce în ce mai ușor de identificat și de atribuit datorită creșterii supravegherii aeriene și a securității frontierelor pe tot flancul estic.

Este puțin probabil ca o agresiune să nu fie clară sau să fie neatribuibilă sau negabilă, susține generalul Skip Davis. Ar exista suficiente dovezi care să demonstreze veridicitatea afirmațiilor unei națiuni: „Am fost atacată”.

„Va fi mai eficient decât ar fi fost, de exemplu, în 2021, înainte de Ucraina. Există multe investiții, multe lucruri sunt dezvoltate:

Garduri în Finlanda (n.red. – 200 de kilometri, construiți pe secțiuni; gardurile sunt înalte de 4.5 metri; Finlanda are o graniță 1.340 de kilometri cu Rusia)

Inițiativa de descurajare pe flancul estic;

Conectarea senzorilor și a securității frontierelor cu forțele militare și de răspuns, atât NATO, cât și naționale.

Toate fac parte dintr-o descurajare și apărare consolidate. Nu este încă completă. Nu este Linia Maginot. Nu va fi niciodată.

Dar sperăm că va fi mai eficientă. De asemenea, este important de menționat că SACEUR are autoritatea delegată de a activa planurile de apărare NATO sau cel puțin acele părți legate de creșterea nivelului de pregătire și desfășurarea forțelor.

Acest lucru îi determină pe oameni să se îndrepte spre luptă foarte, foarte rapid și este exercitat în mod regulat de către Forța de Reacție Aliată și, de asemenea, la nivel regional”, explică fostul oficial NATO.

Care este cea mai mare preocupare în cazul unui atac al Rusiei

O preocupare mai mare ar fi lipsa unui răspuns militar coerent, oportun și colectiv. Aceasta este cea mai mare preocupare a majorității oamenilor, avertizează Gordon Davis.

„Un răspuns colectiv al NATO este cel mai bun. Este mult mai semnificativ decât venirea unor aliați individuali în ajutor și asistență unei națiuni individuale.

În cazul națiunilor cu forțe terestre avansate în țări precum statele baltice și Polonia, aveți trupe din Canada, Germania, Marea Britanie, Franța, națiunile baltice deja prezente, Suedia, Finlanda, SUA și Polonia.

Avem mulți aliați cu forțe terestre avansate în desfășurare.

Ei sunt cei mai predispuși să își consolideze elementele și de aceea, chiar dacă nu există o decizie rapidă a NATO.

Lucrurile se vor schimba foarte, foarte repede în acele capitale cu trupe deja angajate.

Practic, multe țări s-ar trezi deja angajate. Și acesta este întregul motiv pentru care forțele sunt staționate în poziții avansate și de ce sunt acum mai mari ca niciodată.

Aceste națiuni își vor proteja propriii soldați pe teritoriul aliat. Acesta este un alt motiv pentru care să credem că în cele din urmă vom avea un răspuns colectiv, deoarece avem națiuni mari: SUA, Marea Britanie, Germania și Canada, angajate efectiv în apărarea flancului estic”, continuă Gordon Davis.

NATO ar putea evita să atace orice are legătură cu capacitatea nucleară Rusiei

„I-am auzit pe unii spunând că Rusia ar putea contesta atribuirea unui atac”, mai spune Gordon Davis.

„Pot înțelege că, în unele scenarii de război hibrid, de exemplu, drone nemarcate atacă un transportor german. Dar dacă luăm în considerare un transportor german care transportă provizii către Ucraina, ce altă explicație există? Probabil că nu va fi vorba de China.

Problema mai mare ar fi amploarea răspunsului aliaților.

Ar putea exista discuții despre ce să atacăm și despre limitarea escaladării, astfel încât să nu ajungem la un prag nuclear.

Dacă să atacăm forțele rusești din interiorul Rusiei și unde?

Primele elemente evidente care vor fi atacate sunt cele care sunt pentru a lupta de pe teritoriul rusesc și a ataca teritoriul aliat.

Sincer, acestea sunt reguli simple de angajament. Nu vei încerca doar să prinzi toate săgețile. Vei lovi arcașul. Acest lucru este foarte bine înțeles și acceptat în politica de apărare a NATO.

Dar NATO se reține și ar putea evita să atace orice are legătură cu capacitatea nucleară, fie ea terestră, aeriană sau maritimă, inclusiv submarinele nucleare și diversele bombardiere strategice pe care Rusia le-ar folosi pentru livrarea de arme nucleare”, punctează fostul oficial NATO.

„Este posibil ca unii aliați să fie intimidați”

Celălalt risc, mai spune generalul „Skip” Davis, este greșeala legată de calculele Rusiei. Și nu ne gândim suficient la asta.

„Aliații ar putea dori să-și facă răspunsul extrem de robust, în ceea ce privește ceea ce fac forțelor rusești implicate. Dar rușii ar putea gândi: OK, NATO va ezita.

Și s-ar putea să se înșele în această privință.

Aceasta deschide posibilitatea unei escaladări orizontale, adică este posibilă escaladarea geografică sau verticală.

Și aici NATO ar trebui să reacționeze foarte rapid și robust, deoarece nu are apărarea integrată antirachetă pe care o are Ucraina în prezent.

Este posibil ca unii aliați să fie intimidați, dar mă îndoiesc că aceștia ar împiedica reacția SACEUR și a comandanților Forțelor Comune.

Consolidarea flancului estic este în desfășurare de ceva vreme și devine din ce în ce mai bună lună după lună. Mulți văd riscul unui atac limitat rusesc, care era scăzut, ca fiind din ce în ce mai mare.

Războiul hibrid este mult mai probabil, deși sunt îngrijorat de vulnerabilitatea aliaților noștri la amenințările cu rachete aeriene”, avertizează generalul-maior (în retragere) Gordon „Skip” Davis.

Foto main Vladimir Putin – Profimedia Images