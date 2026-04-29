Cât valorează datele tale personale pe dark web. Hackerii îți pot goli conturile, dacă le au la dispoziție.

Cât valorează datele tale personale pe dark web

Nu trece săptămână să nu auzim de o nouă breșă de securitate, pe la vreo multinațională, instituție publică sau platformă, folosită de milioane de oameni, scrie eleconomista.es.

Asta înseamnă că datele au fost furate și au ajuns probabil pe dark web: nume, adresa de e-mail, detalii bancare, date de identificare și altele, toate la dispoziția hackerilor.

Date personale, de vânzare

După ce le fură, hackerii le vând „la pachet” pe dark web. „Toate conturile tale online au un preț pe dark web. Abonamentele de streaming, e-mail-ul, datele de logare bancară, profilul social media. Cei mai mulți oameni ar fi surprinși de prețul mic plătit de un infractor pentru a le „cumpăra” complet identitatea digitală”, spune Marijus Briedius, CTO NordVPN.

Ce preț au datele tale personale

Este cu adevărat surprinzător pentru câți bani se vând aceste date. Chiar dacă pentru tine sunt vitale și îți permit accesul la aplicații, platforme, conturi, pe dark web au un preț modic.

NordVPN a creat un calculator care evaluează prețul datelor personale pe dark web și rezultatele sunt uimitoare.

De exemplu, în Spania, dacă datele din cartea de identitate (DNI), adresa de e-mail, detaliile Mastercard sunt furate, aceste aspecte vitale ale identității tale digitale costă doar 76 dolari pe dark web.

Pagubele pentru victime sunt însă de ordinul miilor de euro. Experții spun că, deși datele cardurilor sunt furate, în mod frecvent, în cazul cardurilor americane (VISA sau Mastercard), aceste informații se vând cu doar 10 dolari!

Un alt element interesant este „afinitatea„ infractorilor cibernetici pentru adresa ta de e-mail de la serviciu versus adresa personală. Ultima se vinde cu 1 dolar, în timp e-mail-ul „de muncă” costă mai mult, deoarece poate oferi acces fraudulos la serviciile companiei.

Pentru a spăla banii, hackerii cumpără carduri de cadou cu banii furați, pe care le folosesc și apoi vând lucrurile cumpărate, obținând astfel „bani curați”.

„Topul” preferințelor pentru hackerii

– Pașaport/CI/Permis auto: 33$

– E-mail: 27,75$

– Conturi Instagram/TikTok/Facebook: 40/60$

– Cont Amazon: 50$

– Cont Spotify: 28$

– Cont Airbnb: 130$

– Cont Netflix: 4,55$

– Cont VISA/Mastercard: 11,70$

– Date card Binance: 160$

