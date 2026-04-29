Bursa, una dintre cele mai profitabile investiții. Cum a devenit Petrișor Peiu milionar în euro în 20 de ani

Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, economistul Petrișor Peiu a dezvăluit cum a devenit milionar pe bursă în doar două decenii. Strategul AUR a dat detalii, în studioul Gândul, referitor la condițiile în care plasamentul devine unul deosebit de profitabil. Peiu apreciază că această investiție ar putea genera avuția naționalăși consolidarea clasei de mijloc. 
Vicepreședintele AUR atrage atenția că, pentru an obține un randament cât mai mare pe portofoliul propriu, trebuie să reziști tentației de a-ți vinde acțiunile și să reinvestești continuu din dividende. O altă componentă importantă a consolidării profitului vine din acțiunile directe pe portofoliu.

Am avut curaj să merg pe bursă

De notat că Petrișor Peiu a pornit ca investitor pe bursă în 2005, cu vreo 50.000 de euro, o sumă considerabilă în acele vremuri. 

Oricine se uită la evoluția bursei din 2004-2005, vede că asta cam e rata de creșterea bursei. Două milioane de euro este valoarea unui portofoliu de acțiuni. Am avut curaj să merg pe bursă. Și pe vremea când eram și eu mai tânăr, am fost destul de activ. Adică am făcut și reîntoarceri de portofoliu, schimbări majore de portofoliu, am vândut anumite tipuri de acțiuni, am cumpărat altele, am fost câțiva ani activ. După care am constatat că este foarte înțelept să stai și să nu faci nimic. Să nu umbli la acțiuni. Doar când primești dividende, să iei banii ăia și cea puțin o parte mare să reinvestești

Economistul pledează pentru consolidarea clasei de mijloc prin acțiuni pe bursă

În acest context, Peiu pledează ca românii să investească pe bursă, căci ar putea contribui la avuția națională. Pe de altă parte, apreciază că proiectul anunțat de vicepremierul Oana Gheorghiu privind listarea la bursă a unor companii de stat profitabile este unul negativ.

Super randament. Asta-i bursa. Eu spun de mult, asta-i avuția națională. Principalul meu discurs este următorul. Să creăm o clasă medie mare, importantă în România.De fiecare dată când vine vorba de listări la bursă,eu am făcut mare tărăboi.
Sunt singurul politician care a făcut mare tărăboi pe tema faptuluică prin alocările astea la bursă, atunci când se listează acțiuni,investitorii, persoane fizice, primesc foarte puțin. Și sunt favorizate fondurile de investiții, în general, străine. Și tărăboiul pe care l-am făcut cu propunerea nefastă a Oanei Gheorghiude a se utiliza plasamentul privat de acțiuni,în cazul Hidroelectrica și Romgaz, din aceeași perspectivă am făcut-o. Eu știu, și sunt mulți oameni ca mine, îi știu pe mulți dintre ei care au portofolii, unii au de 10 milioane de euro.
