Colegiul Medicilor îl cercetează pe medicul din Capitală la care o pacientă a mers pentru lifting și apoi a murit

Colegiul Medicilor din București s-a autosesizat în cazul pacientei care a intrat în comă după o procedură estetică de tip „mini lifting facial”, realizată într-o clinică din București și care ulterior a murit.

„În urma informaţiilor apărute privind posibile încălcări ale normelor deontologice şi profesionale, în cazul unei paciente care a trecut printr-o procedură chirugicală de tip „mini lifting facial” într-o clinică din Bucureşti, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti s-a autosesizat în urma unei şedinţe desfăşurate în după-amiaza zilei de ieri”, a transmis instituţia.

CMMB a iniţiat cercetarea disciplinară a medicului implicat în intervenţie.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a cerut marți Inspecției Sanitare să demareze urgent o verificare la cabinetul medical din Capitală unde o pacientă a intrat în comă cerebrală după o procedură estetică și ulterior a murit.

Echipa de control a fost la fața locului, dar cabinetul era închis, astfel că inspectorii nu au putut începe verificările, transmite Ministerul Sănătății.

„În măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica: respectarea autorizaţiei sanitare de funcţionare, respectarea circuitelor medicale, respectarea condiţiilor igienico-sanitare, conform atribuţiilor legale. Ministerul Sănătăţii va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public”, se arată în informare.

Cum a murit femeia de 45 de ani

Femeia în vârstă de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea a suferit o ruptură de anevrism cerebral, în urmă cu aproape două săptămâni, în timp ce i se făcea lifting facial în cabinetul de înfrumusețare privat al medicului Marian Simion, din zona Primăverii.

Procedura de mii de euro nu a fost finalizată, pentru că femeii i s-a făcut rău la câteva minute după începerea intervenției, iar esteticianul a sunat la 112.

Pacienta a fost dusă de urgență la Spitalul Floreasca, iar medicii au decis să o transfere la Institutul de Neurologie, unde a fost operată de anevrism.

Starea de sănătate a femeii s-a înrăutățit și a intrat în moarte cerebrală. Așa a stat săptămâni întregi, până când, din păcate, luni, a decedat.

Rudele femeii de 45 de ani acuză medicul care a operat-o că nu a respectat toate procedurile, că nu a consultat-o înainte și nu i-au cerut o serie de analize și investigații medicale, înainte de lifting.

Soțul femeii decedate a depus o plângere la poliție și a fost deschis un dosar penal.

