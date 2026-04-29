Victor Ponta îl urmăreşte pe Nicuşor Dan în toate apariţiile sale publice şi, mai ales, în cele externe. Din păcate, spune deputatul, politica externă a României continuă să lipsească.

Întrebat miercuri de jurnalişti, în Parlament, ce crede despre Summitul B9 pe care-l va găzdui România pe 13 mai, Ponta crede că mai important este ce spune preşedintele în acest cadru.

„Problema este ce spunem la Summitul B9. Eu îl urmăresc pe preşedintele Nicuşor Dan la toate summiturile europene şi aș da orice să aflu să aflu ce e în carneţelul ăla cu care umblă. Pentru că de fiecare dată se duce şi întoarce fără să existe ceva al României. Ce propunem? Ce rol are România? A fugit de la Bruxelles la Washington ca un căţel care aleargă între două castroane cu lapte şi nu l-a luat nimeni în serios.”

Întâlnirea B9 reunește liderii statelor de pe Flancul Estic al NATO și va include oficiali din țările nordice, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

