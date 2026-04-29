Peter Magyar, la Bruxelles pentru discuții cu Ursula von der Leyen. Câștigătorul alegerilor din Ungaria vrea deblocarea fondurilor UE

Peter Magyar, învingător în alegerile parlamentare de la Budapesta, a plecat la Bruxelles, acolo unde miercuri, 29 aprilie, se va întâlni cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pe agenda discuțiilor se va afla și chestiunea deblocării fondurilor UE destinate Ungariei.

Ce alte subiecte vor fi abordate

Pe lista subiectelor ce vor fi abordate se mai află noul plan național de redresare, la care partidul Tisza lucrează. De asemenea, se caută soluții pentru ca universitățile maghiare să se reîntoarcă în programul Erasmus.

Fondurile UE destinate Ungariei au fost înghețate, inclusiv 10 miliarde de euro pe care Budapesta riscă să le piardă definitiv la sfârșitul lunii august dacă nu realizează reformele necesare. Potrivit Politico, acești bani fac parte din alocarea UE pentru redresarea post-Covid-19. Comisia Europeană a înghețat procesul pe fondul preocupărilor legate de corupție, independența justiției și standardele democratice.

Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a declarat că „UE va trebui să acorde un credit de încredere acestui nou guvern”. Totodată, se speră că „Magyar își va îndeplini promisiunile nu pentru că Europa îi cere acest lucru, ci pentru că cetățenii maghiari au cerut aceste schimbări. Și el are un mandat clar”.

Miza vizitei la Bruxelles

Potrivit sursei citate, o persoană familiarizată cu pregătirile partidului Tisza a declarat că formațiunea intenționează să prezinte Comisiei Europene un nou plan național de redresare până la sfârșitul lunii mai. De asemenea, Magyar ar urma să se întâlnească și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

În acest sens, scopul întâlnirii de miercuri de la Bruxelles este acela ca Magyar să informeze Comisia în legătură cu pregătirile în curs, dar și să fie identificate obiectivele cele mai urgente odată ce Magyar va prelua funcția.

Întâlnirea dintre Magyar și von der Leyen are loc la câteva zile după ce o delegație a Comisiei Europene a mers la Budapesta.

Primul pas pentru deblocarea fondurilor de redresare ale Ungariei este respectarea celor 27 de „super-etape” impuse de UE. Acestea acoperă achizițiile publice, independența justiției și libertatea academică.

Totodată, miza întâlnirii este aceea că Magyar caută o resetare mai amplă a relațiilor cu Bruxelles, care vizează și scutirea de la amenzile zilnice impuse într-un litigiu privind migrația, dar și aprobarea cererilor Ungariei de împrumuturi de miliarde de euro din programul SAFE din partea Comisiei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Schimbare de ton la Budapesta după căderea lui Viktor Orban. Peter Magyar vrea să negocieze cu Zelenski

După ce a scăpat de Viktor Orban, Ursula von der Leyen insistă pentru eliminarea dreptului de veto al țărilor membre. Europa cu două viteze e tot mai aproape. Doi cunoscuți politologi explică pentru Gândul unde se află România într-o „Uniune Europeană inegală”

De ce pune Bruxellesul presiune pe Peter Magyar. Marius Tucă: „Ursula a mirosit ceva. Valorile ei sunt cenzura și lipsa libertății de exprimare”