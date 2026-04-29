Bolojan, Miruță, Pîslaru și Umbrărescu, în ședință la Ministerul Transporturilor. Ce discută cei patru

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță, printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, că se lucrează „intens” pentru ca România să nu piardă fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ilie Bolojan, întâlnire cu Miruță, Pîslaru și Umbrărescu, în ședință la Ministerul Transporturilor

Miruță susține că prioritatea actuală este menținerea finanțărilor europene pentru autostrăzi și căi ferate, considerate esențiale pentru dezvoltarea României. Acesta spune că, indiferent dacă Guvernul este stabil sau contestat, direcția trebuie să rămână una clară: continuarea investițiilor.

Ministrul a precizat că lucrează împreună cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Dragoș Pîslaru pentru a evita pierderea acestor fonduri. Radu Miruță a anunțat că, la Ministerul Transporturilor, a avut loc o întâlnire cu antreprenorul Dorinel Umbrărescu, responsabil de unele dintre cele mai importante tronsoane de autostradă finanțate prin PNRR.

”Lucrăm intens pentru ca România să nu piardă banii europeni de care avem nevoie ca de aer, dacă vrem să trăim mai bine.

Cu un guvern în funcție sau cu unul contestat, România trebuie să meargă înainte, în direcția corectă. Nu este vorba despre funcții. Este vorba despre România și despre bunăstarea fiecăruia dintre noi. Eu nu spun vorbe, ci fac pași concreți.

Le mulțumesc premierului Ilie Bolojan și ministrului Dragoș Pîslaru pentru că lucrăm împreună pentru un obiectiv clar: să nu pierdem banii din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate.

Astăzi, la ministerul Transporturilor ne-am așezat la masă cu Dorinel Umbrărescu, antreprenorul care construiește cele mai mari tronsoane de autostradă finanțate prin PNRR. Discuția cu dumnealui si cu CNAIR, CNIR a fost directă și realistă: ce se respectă, ce nu se poate respecta și ce soluții avem.

Fără iluzii. Fără amânări. Cu decizii luate la timp, ca România să nu piardă.

Prea mult timp s-a vorbit mult și s-a făcut puțin.

România are nevoie de infrastructură rutieră și feroviară ca de aer. S-au făcut pași, dar nu sunt suficienți. Avem nevoie de mai multă muncă și de mai multă seriozitate.